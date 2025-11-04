Así está la clasificación de la Champions League 2025-26: Real Madrid y PSG pierden fuelle ante los intratables Bayern y Arsenal

La Champions League 2025-26 alcanza el ecuador de la cuarta jornada de la fase liga este martes 4 de noviembre. La disputa de los primeros partidos de la semana ha propiciado una selección de diversos grupos, con algunos claros candidatos al acceso directo a octavos y otros que tendrán que remar para revertir su mala situación.

La cuarta jornada arrancó con un selecto grupo de 5 equipos que habían registrado pleno de victorias que ahora se ha visto reducido a 2. Bayern de Múnich y Arsenal han establecido un ritmo infernal que ni Real Madrid ni PSG pudieron seguir en la noche del martes, aunque el Inter sí que tendrá opciones de acompañarles si hace los deberes ante el modesto Kairat Almaty.

El otro representante español en salir a escena esta noche fue el Atlético de Madrid, que mejoró sensiblemente su situación clasificatoria gracias a su victoria contra el Union St. Gilloise. Los rojiblancos pasan a contar con 6 puntos en su casillero y a escalar hasta la 15ª posición de la clasificación.

¿Cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League durante la jornada 4?

Cada jornada, una vez finalizados los partidos del segundo turno del día, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Champions League con los equipos provisionalmente clasificados para octavos, los que accederían al playoff y los que no superarían el corte.

La fase liga de la Champions League cuenta con un sistema único de clasificación para los 36 participantes. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te ofreceremos una cobertura completa de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los partidos y las declaraciones de los protagonistas.