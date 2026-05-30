El (claro) penalti de Mosquera a Kvaratskhelia que le sirvió a Dembélé para empatar la final de la Champions

Ousmane Dembélé empató la final de la Champions League 2026 en Budapest desde el punto de penalti en el minuto 65. El francés convirtió a gol una acción de Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia que Daniel Siebert, el árbitro del partido, señaló como pena máxima.

El defensor español perdió de vista el balón en una pared y llegó tarde al duelo con el georgiano. El lateral, ya amonestado, zancadilleó al extremo, y el colegiado lo tuvo claro. También tuvo claro que no le sacaba amarilla al 'gunner', algo que los parisinos reclamaban al ser la segunda amonestación.

Ousmane, el actual Balón de Oro, se hizo cargo del disparo y engañó al portero del Arsenal, David Raya. Dembélé disparó a la derecha del portero, mientras que el internacional español se venció a su izquierda.

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Esta temporada, el francés suma 20 goles (ocho de ellos en Champions), y 11 asistencias, y se ha posicionado de nuevo como un candidato al próximo trofeo al mejor jugador de la temporada en todo el mundo, a la espera de un Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que lo puede cambiar todo.