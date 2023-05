El City tendrá un día menos de descanso ante el Madrid... ¡por culpa de Eurovisión!

El festival se celebra el sábado en Liverpool y ese era el día programado para el Everton-Manchester City, que pasará a jugarse el domingo Por motivos de seguridad, el duelo se jugará el domingo 14 de mayo a las 15:00 horas. La vuelta de semifinales es el miércoles 17

"And twelve points goes to... ¡Real Madrid!". Esa podría ser la contracrónica del próximo festival de Eurovisión, que se disputa el sábado 13 de mayo en el Reino Unido. Y es que debido a la celebración del certamen en Liverpool, el Everton-Manchester City programado para ese día pasará a ser el domingo, lo que dará un día menos de descanso a los de Pep Guardiola para preparar la vuelta de semifinales de Champions contra los blancos.

La eliminatoria está más abierta que nunca. Después del 1-1 del martes en el Santiago Bernabéu, donde hubo momentos para cada equipo, lo que suceda en el Etihad adquiere tintes de 'final' para sacar el billete hacia Estambul, donde el 10 de junio se celebrará la gran final del torneo.

Guardiola, preocupado siempre por el apretado calendario que existe en Inglaterra, con dos Copas, deberá afrontar ahora un nuevo revés al verse aplazado un día el encuentro ante los 'tofees'. El motivo, razones de seguridad al acoger un evento de tal magnitud.

No se puede guardar nada el técnico catalán, que está en plena batalla con el Arsenal para levantar la Premier League. Después de ir a remolque toda la temporada ha conseguido dar el 'sorpasso' y a falta de cuatro partidos hay poco margen de error.