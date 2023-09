El City mantiene su estrella

Después de conquistar su primera Champions, los de Pep Guardiola iniciaron la defensa de la corona con un atropello al Estrella Roja (3-1) Tuvieron que remontar en la segunda parte después de que en la primera, donde chutaron 22 veces, su rival penalizó en la única que tuvo

El Manchester City inició la defensa de su corona con un triunfo abrumador frente al Estrella Roja. Sólo le faltó doblar sus números en el marcador (3-1). Ahí entra en la ecuación la figura de Omri Glazer. El portero internacional por Israel fue el gran protagonista, sobre todo para bien pero también para mal. Fueron 13 sus paradas, aunque su actuación quedó manchada por el grosero error en el 2-1 que remontaba el duelo. Por juego y llegadas lo merecía el conjunto de Pep Guardiola, que juraba en arameo en la banda cuando vio que al descanso su equipo se iba por detrás en el marcador pese a chutar en 22 ocasiones. Un susto que, afortunadamente, duró poco para sus intereses. Dos goles –o uno y medio- de Julián Álvarez y otro de Rodri voltearon el de Bukari.

Contrariamente a lo que cabía esperar, Guardiola presentó un once muy titular en el estreno europeo en Champions. Se coló Sergio Gómez en el lateral izquierdo y Matheus Nunes en el doble pivote con Rodri. Era el debut en un once ‘skyblue’ del portugués. Lo que no se salió del guion fue ver a un Estrella Roja emparedado atrás tratando de evitar cualquier grieta en su defensa. Y en la primera parte la nota fue un excelente.

El más frustrado fue Haaland, que gozó de la más clara pasado el ecuador de la mitad con un testarazo al larguero de los que no suele perdonar. No fue el día del noruego. Julián Álvarez, Foden, Bernardo Silva, Ake, Walker... todos probaron, sin suerte, derribar la muralla serbia. Donde no llegaba Glazer, que paró siete, lo hacía una defensa extremadamente solidaria y que no dudaba en lanzarse con todo a bloquear todo lo que oliera a disparo.

Susto serbio

El planteamiento encontró además su guinda con un gol en la única llegada de los de Barak Bakhar antes del entreacto. Ivanic filtró un gran pase para Bukari, que no falló en el mano a mano con Ederson. Inicialmente el asistente señaló fuera de juego pero el VAR apareció para hacer justicia. Muchso problemas para los de Pep, que perdió a Bernardo por molestias en el tramo final de la primera parte.

El susto en el Etihad duró lo mismo que el descanso. Porque nada más arrancar la segunda mitad Julián Álvarez empató el encuentro. El argentino combinó con Haaland y sorteó a Glazer con dos toques sutiles. Era clave para que la noche no se atragantara en exceso. Y el propio Julián se encargó de dar la vuelta a la hora de juego. En una falta lateral, su centro se lo comió Glazer, que en su intento de despejar con el puño se la metió para dentro. El balón probablemente iba a puerta, por lo que la UEFA le da a la ‘Araña’ una autoría que ciertamente debería compartir con el meta.

Pese a la ventaja en el marcador no se relajó el City, que siguió sumando llegadas por doquier. También Haaland, que seguía estrellándose con el portero israelí y con la madera, nuevamente. El único que logró volver a batir a Glazer fue Rodri, más llegador que nunca, con un gran disparo ajustado. Al final fueron 37 disparos del City y 16 a puerta, un auténtico vendaval que no se terminó de reflejar en el luminoso.