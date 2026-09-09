En el City se frotan las manos con Bouaddi: "No esperas que un chico de 18 años gestione un partido así"

Más 'cyborg' que nunca: Erling Haaland marcó sus goles 58 y 59 en su partido número 59 de la Champions League. Va a tanto por encuentro, vaya. Una barbaridad.Lo más loco de todo es que futbolistas como Leo Messi (76), Robert Lewandowski (83), Kylian Mbappé (89), Cristiano (96), Karim Benzema (108) o Raúl González (111) necesitaron bastantes más partidos para alcanzar esas mismas cifras goleadoras.

Podríamos pasarnos horas y horas analizando su fútbol o calificando - y alucinando, a su vez - sus (imposibles) remates acobáticos, pero nos decantaremos por sus elogios a uno de los flamantes fichajes del Manchester City: Ayyoub Bouaddi. El joven marroquí, de apenas 18 años, está llamado a llenar, junto con Elliot Anderson y Enzo Fernández, el vacío que dejó Rodri en la medular tras su salida al Barcelona.

El reto es complejo. Tanto, que la entidad 'skyblue' invirtió la friolera de casi 400 millones de euros para paliar la marcha de su brújula: 95 por Bouaddi, 135 por Anderson y 145 por Enzo. Un 'upgrade' descomunal, aunque habrá que ver cómo consigue Maresca encajar todas las piezas.

Lógicamente, aún es pronto para extraer conclusiones, pero el inicio del City ha sido - casi - impecable: pleno de triunfos en la Premier y debut con victoria en la Champions. La única mancha, la derrota en la Community Shield.

Bouaddi brilló en su primera titularidad con el City / JOSE COELHO / EFE

Sensación Mundial

Bouaddi se presentó al mundo con una exhibición frente a Brasil. A partir de ahí, su efecto se fue diluyendo, pero no deja de tratarse de uno de los '6' del futuro. Juega con una naturalidad engañosa. No le pesa el balón: lo cuida. Tiene inteligencia, personalidad y una madurez precoz que marca diferencias. Siempre está bien posicionado y su físico (1,85m) le acompaña.

Bouaddi, con la camiseta del City / ADAM VAUGHAN / EFE

Recordó Andrés Onrubia a SPORT durante la disputa del Mundial que "no viene de hacer una buena temporada". Un año "irregular" que achacaba "a que es joven y se lleva hablando de él hace varios años". Eso sí, dejó una premisa clara: "Por potencial está capacitado para jugar en un grande". Y así fue.

Elogios de Haaland y Maresca

Tras dos breves apariciones en la Premier, Ayyoub celebró su primera titularidad con el Manchester City el martes en la victoria por 2-0 ante el Porto en la Liga de Campeones. Y ofreció una actuación excepcional, elogiada por nada menos que Erling Haaland y su entrenador, Enzo Maresca.

"Creo que hizo un muy, muy buen partido. Estas últimas semanas en los entrenamientos... Le acabo de decir al presidente [Khaldoon Al Mubarak] que ha estado increíble en los entrenamientos y en todo lo demás. Creo que tenemos una verdadera joya", declaró el noruego a 'Amazon Prime Video'.

Después se dio el lujo de lanzarle una pullita, en tono bromista, por no haberle pasado un balón en una jugada de la segunda mitad: "Estaba solo, así que me frustré un poco. Hablaré con él enseguida, pero hizo un buen partido, salvo por ese pase".

También lo puso por las nubes su técnico, un Maresca sorprendido por su madurez precoz: "¡Dios mío! Bouaddi estuvo muy bien", exclamó. "Contra el Coventry perdió la posesión dos veces, pero mantuvo la calma, incluso en nuestra propia área. Eso demuestra su calidad, porque cualquier jugador se pondría nervioso tras fallar dos pases. No esperas que un chico de 18 años gestione un partido así, y sin embargo, estuvo excelente. Nunca lo vi perder la calma. Por eso está aquí con nosotros", valoró.

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Bouaddi disputó 75 minutos en Do Dragão antes de ser sustituido por Mateo Kovacic. Fue el único jugador que no falló un solo pase en toda la primera mitad, recuperó balones y filtró pases en el último tercio. El domingo le espera un duelo de alto voltaje: el derbi de Mánchester en Old Trafford.