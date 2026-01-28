El City cumple y Guardiola se lleva el premio del Top-8

Aunque el pase no dependía únicamente de sí mismo, el Manchester City se centró en su propio partido y salió por la vía rápida para imponerse al Galatasaray (2-0). Los de Pep Guardiola sentenciaron el encuentro en la primera mitad con los goles de Haaland y Cherki. En la segunda parte, más pendientes de otros resultados que del marcador, el equipo inglés acabó celebrando la clasificación al Top-8.

Aterrizaba el conjunto 'citizen' a esta última jornada de la Fase Liga de la Champions sin depender de sí mismo para colarse entre los ocho primeros, tras la derrota sufrida en la pasada jornada ante el Bodø/Glimt. Con el objetivo de evitar la ronda de 'play-off', el equipo sabía que la receta pasaba por ganar y hacerlo con una goleada lo más amplia posible, a la espera de que otros resultados acompañaran.

Y el inicio del partido de los de Pep Guardiola fue toda una demostración de intenciones. Apenas habían pasado tres minutos cuando Haaland erró un cabezazo a bocajarro, con todo a placer, para estrenar el marcador. Pero el delantero noruego tan solo perdona una vez. A los diez minutos, Doku sirvió un fantástico balón a Haaland, que esta vez superó al guardameta visitante con una sutil vaselina (1-0).

El tanto no frenó el ímpetu ni la determinación del Manchester City. El conjunto inglés volvió a intentarlo con un potente disparo de O’Reilly que obligó a intervenir a Cakır. Con escasas noticias del Galatasaray, que lo intentaba sin demasiada claridad con Sané y Osimhen como hombres más activos, el equipo de Pep Guardiola volvió a golpear. En otra gran acción por la banda izquierda de Doku, fue Cherki quien firmó el segundo en el electrónico con un remate sin oposición dentro del área (2-0).

El único contratiempo para los 'citizens' en la primera mitad fue la lesión de Doku, que obligó a Guardiola a darle entrada a Foden antes del descanso. Tras el paso por los vestuarios, el conjunto turco salió decidido a recortar distancias y meterse de lleno en el partido, adelantando líneas y poblando con más efectivos el campo ofensivo.

Noticias relacionadas

Pero todo resultó un espejismo. Con el paso de los minutos, el City retomó el control del juego y las llegadas más peligrosas volvieron a caer del lado local. Los de Guardiola, atentos a los demás resultados, buscaban el gol a través de rápidas transiciones, aunque les faltaba precisión en los metros finales. Pese a las intentonas del cuadro 'skyblue', ya no se movió más el electrónico en el Etihad Stadium.