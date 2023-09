El City campeón, a escena en la Champions

El Manchester City de Pep Guardiola inicia el reto de mantener la corona europea con un asequible debut en casa frente al Estrella Roja Se esperan rotaciones en el equipo 'skyblue' y podrían descansar hombres como Dias, Gvardiol, Haaland o Foden

Todos los ojos miran al Manchester City. Más que nunca. Su exigencia ha subido un peldaño más y después de alcanzar por fin la gloria en la Champions y levantar la ‘orejona’ el pasado junio, ahora el reto es superior: revalidar el título. Sigue siendo el principal candidato y Pep Guardiola es experto en hacer que sus equipos jamás se cansen de ganar. De momento el viaje lo inicia con un debut, a priori, asequible: en casa ante el Estrella Roja.

En la previa del encuentro, el técnico de Santpedor se sacó de encima esa responsabilidad pese a aceptar que es el objetivo que desean y quiere ir paso a paso. “Primero hay que ganar en la fase de grupos, luego en octavos… Pero ahora solo pensamos en el Estrella Roja y en nuestro propio nivel y nuestra actuación. Estamos increíblemente felices de defender el título. Esta competición no perdona los tropiezos, siempre estuvimos fuertes en casa y mañana tenemos que dar el primer paso", apuntó en rueda de prensa.

En ese sentido, incidió en la importancia de tener una plantilla insaciable, pese a venir de ganar cuatro títulos el curso pasado. “Lo importante es que los jugadores no se relajan. Si la directiva está relajada, eso está bien, ellos no marcan goles. Que nuestro club ganase la Champions es increíble, ¿pero cuántos equipos lo han hecho? En perspectiva, no hicimos nada especial, solo ganar una vez. Era algo que el club no había logrado y nos enorgullece haber formado parte de ello", añadió Pep.

Piezas renovadas

La base del grupo se ha mantenido aunque han salido piezas que no tenían tanto peso como Aymeric Laporte, Riyad Mahrez y Cole Palmer y han llegado otras que han aportado savia nueva como Josko Gvardiol, Matheus Nunes, Mateo Kovacic y Jérémy Doku. Este último ha tenido una gran irrupción en el equipo y ya se estrenó como goleador frente al West Ham. "Conocía su calidad, pero no esperaba que tuviera esa habilidad. Julián, Erling y Phil tienen que estar cerca del área porque este tipo sabe regatear y ellos tienen que estar en su sitio. Es una amenaza increíble".

En ese sentido, se espera que el técnico premie al belga y le ponga nuevamente como titular en un equipo donde se presumen ciertas rotaciones. Gvardiol, Rúben Dias, Erling Haaland y Phil Foden podrían descansar. Uno de los que ocuparía un lugar en el once es Matheus Nunes, que tras debutar el pasado sábado podría tener su oportunidad en el once. Con un calendario tan comprimido, sobre todo en Inglaterra donde disputan dos Copas, Guardiola siempre ha apostado por la política del descanso para no saturar a sus futbolistas, también cargados de minutos por sus compromisos internacionales. John Stones, Jack Grealish, Mateo Kovacic y Kevin De Bruyne siguen siendo baja por lesión.

Por su parte, el Estrella Roja viaja a Manchester sin nada que perder y mucho que ganar. Se espera que la táctica para hacer daño al City sea la que se suele emplear contra los equipos de Guardiola: juntar mucho las línea detrás, fiarlo todo a la solidaridad defensiva y buen hacer por arriba y aprovechar las pocas oportunidades que lleguen a la contra o a balón parado. El campeón serbio que dirige Barak Bakhar viene de tropezar frente al Cukaricki (2-1) y ahora mismo es tercero tras siete jornadas del campeonato doméstico. El ganador de la Copa de Europa en la 1990/91 vuelve a la competición tras tres años de ausencia.

Alineaciones probables:

Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Ake, Sergio Gomez; Rodri, Nunes; Foden, Bernardo Silva, Doku; Julián Álvarez.

Estrella Roja: Glazer; Mijailovic, Dragovic, Rodic; Bukari, Krasso, Stamenic, Kangwa, Mitrovic; Lucic, Olayinka.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal)

Estadio: Etihad Stadium.

Hora: 21.00.