Los cinco posibles cruces bomba en el sorteo de octavos de la Champions League 2025-26

Los octavos de final de la Champions League ya están a la vuelta de la esquina y, tras la ronda de playoffs que deja a ocho equipos más clasificados, el sorteo de este viernes definirá los enfrentamientos finales en un cuadro que podría incluir más de una sorpresa.

Por ahora, los ocho primeros clasificaos de la fase liga, que se han ahorrado esta fase previa, están a la espera de rival. Cada uno de ellos sabe que podría enfrentarse a dos equipos, por lo que el sorteo que se celebrará en la Casa del Fútbol Europeo de la UEFA dejará definidos dichos enfrentamientos, con algunos cruces bomba que empezarían a poner las cosas difíciles para algunos de los grandes de Europa y candidatos a levantar esta 'Orejona', además del lado del cuadro de cada uno y su camino hacia la final.

PSG - FC Barcelona

Sería la vuelta de Luis Enrique al Nou Spotify Camp Nou. Tras vencer al AS Monaco en esta ronda previa, el actual campeón de la competición ya viajó a Barcelona en esta edición de la Champions. Fue en la jornada 2 de la fase liga, cuando el equipo capitalino venció a los de Hansi Flick por 1 gol a 2 con tantos de Ferran Torres, Mayulu y el decisivo de Gonçalo Ramos en el 90.

A nivel institucional, aún resuena el golpe de Neymar o la 'remuntada', pero las entidades se han ido acercando poco a poco en los últimos meses con la salida del club culé del proyecto de la Superliga. Un Barça-PSG sería uno de los duelos con más morbo de esta edición, y más teniendo en cuenta que la vuelta sería en Barcelona.

EFE

Real Madrid - Manchester City

Ya es un clásico del fútbol europeo. Real Madrid y Manchester City ya se han enfrentado en las últimas cuatro ediciones de la Liga de Campeones, 12 veces en los últimos 10 años. En total, han sido 15 enfrentamientos entre ellos, con cinco victorias para los 'cityzens', cinco para los blancos y cinco empates, incluido el partido de esta edición en el que el conjunto inglés de impuso por 1 gol a 2 en Madrid.

“Ya sabes que saldrá el Manchester City. Veremos si por una vez… Espero que podamos cambiar”, decía Courtois tras eliminar al Benfica en el Bernabéu. Un estadio que aún tiene un infausto recuerdo de Pep Guardiola con su imparable Barça y que nunca le recibe con buenas palabras. Un nuevo enfrentamiento entre ambos sería otro de los partidos a seguir en esta edición. El City, en este caso, tiene la 'ventaja' de jugar la vuelta en casa tras clasificarse entre los ocho primeros en la primera fase.

La alternativa merengue es el Sporting CP portugués, mientras que el City podría encontrarse con el 'matagigantes' Bodo/Glimt.

Así queda el cuadro de la Champions League en octavos / Marc Creus

Atlético de Madrid - Liverpool

Dos equipos que se conocen bien. En el Metropolitano aún se recuerdan los octavos de final de la campaña 2019/20, con ese partidazo de vuelta y esa icónica foto de Morata en Anfield.

Los 'reds' equipo siempre temible en Europa, se encontraría con un equipo que ha sido capaz de lo mejor y de lo peor esta temporada. La vuelta también sería en Anfield. De no ser el Liverpool, el equipo del Cholo deberá ir igualmente a Inglaterra, ya que la otra opción es que se empareje con el Tottenham.

Así fue la celebración de los jugadores del Atlético con su afición tras la clasificación para octavos de la Champions / Denís Iglesias

Bayer Leverkusen - Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich podrá encontrarse en su camino al Atalanta o al Bayer Leverkusen. De ser el segundo, será el primer duelo de esta edición de la Champions entre dos equipos del mismo país. El Bayer sorprendió al mundo con su Bundesliga en 2024 bajo la dirección de Xabi Alonso, pero el éxodo de la mayoría de sus piezas clave le han hecho tener que reinventarse.

Con Alejandro Grimaldo y Lucas Vázquez en sus filas, el Leverkusen podría tener que enfrentarse a un Bayern casi imparable esta temporada. En la Bundesliga, los de Kompany se llevaron el duelo en el Allianz Arena por 3 goles a 0 en noviembre y el partido de segunda vuelta está programado para el próximo 14 de marzo, el fin de semana entre la ida y la vuelta de los octavos.

El Bayern, celebrando una victoria con su afición / LEONHARD SIMON / EFE

Newcastle - Chelsea

Otro encuentro 'fraticida' que solo sería posible si el PSG se encuentra en el camino del Barça. Los dos equipos de la Premier League podrían reencontarse en Europa. En la competición local, los 'magpies' y los 'blues' empataron a 2 antes de Navidad en St. James Park con un doblete de Nick Woltermade para los locales y goles de Reece James y Joao Pedro para los visitantes.

El partido de la segunda vuelta entre ellos también está programado para el 14 de marzo a las 18:30h, entre la ida y la vuelta de los octavos de final de la Champions (10 al 11 de marzo los partidos de ida y del 17 al 18 de marzo los de vuelta). De no ser el Chelsea, el Newcastle se tendrá que ver las caras con el FC Barcelona.