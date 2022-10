Choque de altos vuelos en el Estádio da Luz

El PSG visita al colíder Benfica con el objetivo de ampliar distancias con sus perseguidores y dar un paso casi definitivo para lograr el pase a octavos Tanto franceses como portugueses suman seis puntos, lideran el Grupo H y se mantienen invictos este curso

El Estadio da Luz vivirá la lucha por el liderato del Grupo H. En Lisboa se verán las caras Benfica y PSG, ambos con el objetivo de cerrar la primera vuelta de la fase de grupos invictos y consolidarse en lo más alto de la tabla para acercarse un poquito más a su clasificación para los octavos de final.

Tanto franceses como portugueses llegan al choque empatados a seis puntos tras vencer en las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones, pero son los parisinos los que ocupan la primera posición, pese a tener igualada también la diferencia de goles, al disponer de un gol más a su favor.

El conjunto dirigido por Roger Schmidt venció por 2-0 en la primera jornada al que es, a priori, el rival más asequible del grupo: el Maccabi Haifa. Su segundo triunfo lo sumó con un importante 1-2 en el Juventus Stadium tras remontar un gol inicial de los turineses, un resultado que hace soñar a ‘las águilas’, que ven como su rival directo en la lucha por la clasificación sigue hundido con cero puntos.

No obstante, el Benfica llega al duelo clave ante el PSG tras cosechar su primer pinchazo de la temporada, al no pasar del empate a cero en Liga ante el Vitória Guimaraes.

Por su parte, el conjunto dirigido por Christophe Galtier tampoco ha perdido todavía esta temporada. En Champions acumula dos victorias ante el Maccabi Haifa, por 1-3, y ante la Juventus, por 2-1, que le colocan en el liderato. La buena noticia para el técnico del equipo francés es el buen estado de forma de su tridente.

Tridente en forma

Tanto Messi como Neymar y Mbappé se han estrenado ya en esta edición de la Liga de Campeones. Los tres anotaron ante la cenicienta del grupo y la estrella francesa sumó dos goles más ante la Juve. Además, si viese portería ante el Benfica, Mbappé se convertiría en el máximo goleador del PSG en la Champions, superando las 30 dianas de Cavani.

En la Ligue 1, los números no son muy distintos para el PSG. El club parisino viene de ganar 2-1 al Niza y acumula cinco victorias consecutivas, siete contando las dos de Champions, y tan solo ha concedido dos puntos en lo que llevamos de curso. Fue en el empate a uno en el Parque de los Príncipes ante el Mónaco.

Galtier no podrá contar en el duelo ante el Benfica con Renato Sanches, lesionado, y Verratti, tocado, no debería ser titular. La gran duda, no obstante, estará en el centro del campo, donde el técnico francés podría dar titularidad al español Fabián Ruiz y retrasar la posición de Danilo Pereira, en detrimento de Mukiele en la zaga.

Posibles alineaciones

Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, A. Silva, Otamendi, Bah; Florentino, Enzo Fernandez; Joao Mario, R. Silva, Neres; Ramos

PSG: Donnarumma; Danilo, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Fabián, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.

Árbitro: Gil Manzano (España).

Estadio: Estádio da Luz.

Hora: 21:00H.