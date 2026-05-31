El Chelsea se ríe del Arsenal y ofrece un 'tour' tras perder la segunda final de Champions en su historia

La rivalidad en Londres siempre ha sido muy caliente. Y si no, que se lo digan a Chelsea y Arsenal, dos de los clubes más importantes de la capital inglesa, que cada vez que se enfrentan generan una enorme expectación entre sus aficionados. A lo largo de los años, ambos equipos han protagonizado encuentros tensos y constantes disputas por la supremacía londinense.

Esta vez, sin embargo, la historia ha sido totalmente diferente. Tras la derrota del conjunto de Mikel Arteta sobre el césped de Budapest en la final de la UEFA Champions League, el partido se ha trasladado a las redes sociales. En este caso, a las del Chelsea, donde el 'Community Manager' de los 'bleus' ha aprovechado la caída ante el PSG para burlarse de los 'Gunners'.

La rivalidad entre ambos clubes cuenta con numerosos precedentes. Uno de los más recordados tuvo lugar en la final de la Europa League de 2019, cuando el Chelsea se impuso por 4-1 al Arsenal en Bakú. Aquella derrota supuso un duro golpe para los 'Gunners', que vieron cómo uno de sus máximos rivales celebraba un título continental a su costa.

Además, el Chelsea ha presumido históricamente de su éxito en Europa frente a un Arsenal que todavía persigue su primera Champions League. Mientras los 'blues' levantaron el trofeo en 2012 y 2021, el conjunto del norte de Londres continúa teniendo como mejor resultado la final perdida de 2006 ante el FC Barcelona.

El Chelsea tira de 'timing'

En el momento en que Daniel Siebert se puso el silbato en la boca para dar por finalizada la final, el Chelsea publicó un tuit en X (Twitter) en el que ofrecía, ni más ni menos, que un 'tour' para visitar los títulos de la ciudad en Londres. Una publicación que no pasó desapercibida entre los seguidores de ambos equipos.

"¡Ven a visitar la cuna de los trofeos de Londres!", decía el escrito publicado por el club de Stamford Bridge. A continuación, algo insólito: un recorrido para contemplar las Champions League conquistadas por los 'blues' a lo largo de su historia. "Reserva ya tu visita guiada al estadio Stamford Bridge a través del enlace en nuestras historias o en nuestra biografía", añadía el mensaje.

La publicación fue interpretada rápidamente como una referencia directa al Arsenal y a su incapacidad para conquistar el máximo torneo continental. No es la primera vez que el Chelsea utiliza sus redes sociales para lanzar mensajes con segundas intenciones hacia sus rivales, especialmente cuando se trata de clubes con los que mantiene una rivalidad tan marcada.

Una 'burla' sutil, pero con un mensaje muy claro hacia el Arsenal. Muchos aficionados han destacado el perfecto 'timing' del tuit, publicado apenas unos minutos después de la derrota de los 'Gunners'. Una muestra más de que, en Londres, la rivalidad entre Chelsea y Arsenal no entiende de descansos y continúa viva tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Muerte en la orilla

El Arsenal de Mikel Arteta ha caído en el que era el partido más importante de la temporada. Pese a que ha conquistado la Premier League y ha cerrado una temporada espectacular, la 'orejona' era el gran objetivo, el gran sueño, y se vivía con ilusión en el norte de Londres. Los 'Gunners' nunca en su historia habían ganado una Champions y esta vez tampoco será la ocasión.

Final de la Champions League: PSG - Arsenal. / Szilard Koszticsak / EFE

Por lo que hace a los derbis, tampoco lo ha hecho el Tottenham, aunque el West Ham sí dispone de una Recopa. El Arsenal, con un proyecto innovador y exitoso, quería terminar con la 'mofa' que les acompaña siempre, pero se ha topado con un gran PSG de Luis Enrique, que se llevó la final.

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Lo hicieron en los penaltis (4-3), tras ver como el Arsenal erraba dos: primero, Eze; luego, el central brasileño Magalhães, que envió el penalti decisivo directamente a las nubes del Puskas Arena. En otra ocasión será.