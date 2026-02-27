Chelsea - PSG: revancha del Mundial y cruce 'bomba' en octavos de final de Champions

El sorteo de la Champions League ha dejado uno de los cruces más atractivos de los octavos: Chelsea FC frente a Paris Saint-Germain. Un duelo con sabor a final anticipada que reedita la reciente final del Mundial de Clubes, disputada en julio, cuando los 'blues' se impusieron con contundencia (3-0) al conjunto parisino.

Aquel precedente añade un inevitable componente emocional. El equipo entonces dirigido por Enzo Maresca superó con claridad al PSG de Luis Enrique, pero la Champions es otro contexto y las eliminatorias a doble partido no entienden de recuerdos.

Reece James (c) de Chelsea levanta el trofeo de campeón del Mundial de Clubes junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras vencer al PSG. / EFE Ángel Colmenares

El PSG llega como vigente campeón de Europa y candidato serio para volver a levantar la 'orejona'. Sin embargo, su temporada está siendo más irregular que la anterior, en la que conquistó su primera Champions y firmó un histórico sextete. Los parisinos sufrieron para meterse en octavos y han mostrado fragilidades defensivas, agravadas por las lesiones. Ousmane Dembélé, actual balón de oro, y Fabián Ruiz, piezas clave en el esquema de Luis Enrique, están recuperándose de sus respectivas lesiones y su estado físico puede decantar la eliminatoria.

El Chelsea, por su parte, tampoco está teniendo una campaña excelente. Quintos en la Premier League y sin una regularidad sostenida, los londinenses, no obstante, suelen ser competitivos en Europa. Los dos veces campeones de Champions avanzaron en el Top-8 de la fase de grupos y han demostrado dar guerra en los grandes escenarios.

Sin embargo, la gran estrella de los 'blues', Cole Palmer, no está viviendo una temporada fácil. El atacante inglés está sufriendo múltiples problemas físicos que le están impidiendo encadenar partidos para volver a su nivel esperado. Tan solo ha podido disputar 20 encuentros, en los que ha anotado 9 goles. En su ausencia, nombres como Enzo Fernández, Moisés Caicedo o Joao Pedro han asumido galones y son piezas indispensables para Liam Rosenior, actual entrenador 'blue' tras la destitución de Maresca.

Luis Enrique declaró esta mañana en rueda de prensa, tras conocerse los emparejamientos, que no le tiene miedo al Chelsea y que confía plenamente en los suyos para volver a levantar la 'orejona': "Será fascinante jugar contra uno de los mejores equipos y que conocemos bien. No hay sensación de revancha, son competiciones diferentes". El balance histórico en los enfrentamientos de Champions entre ambos equipos es de tres victorias para PSG, dos para Chelsea y tres empates. Casualmente, Chelsea y PSG fueron los dos únicos conjuntos que vencieron al FC Barcelona en la fase de grupos. Esto detalla el nivel de la eliminatoria que, sin duda, será como una final anticipada.