Chelsea - PSG: Horario y dónde ver el partido de octavos de final de Champions League

Chelsea y PSG se enfrentan hoy martes 17 de marzo en Stamford Bridge en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Chelsea - PSG y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Enrique visitará Londres con una notable ventaja al haber goleado a los ahora locales, superándolos por una diferencia de tres anotaciones, por lo que se tendría que producir una remontada de carácter histórico para que los actuales campeones del torneo no clasifiquen para la próxima instancia.

Además, es importante considerar que el Chelsea no se ha impuesto en los últimos cinco duelos directos contra los parisinos en Champions (ha perdido tres y empatado dos), mientras que el PSG no pierde en la competición contra rivales ingleses desde hace cinco partidos, de manera que los registros están a su favor.

Por su parte, los de Liam Rosenior llegan no solo con un resultado adverso, sino también con un entrenador bañado en críticas, especialmente después de perder contra el Newcastle en Premier League, lo que le ha llevado a afirmar que ningún jugador tiene su puesto asegurado en el once titular, ni siquiera los guardametas.

"Les he dicho a los porteros en qué necesitan mejorar, les he dicho cuándo han hecho las cosas realmente bien. Nunca he tenido una conversación con un portero para decirle que es mi número uno. No creo que esto genere incertidumbre. Si tienes dos laterales izquierdos extraordinarios como Cucurella o Jorrel Hato, ¿genera eso incertidumbre para ellos? Quiero competencia en cada zona del campo", explicó, haciendo hincapié en la zona defensiva por las debilidades que el equipo ha mostrado en ese departamento.

HORARIO DEL CHELSEA - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Chelsea y PSG, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se disputa hoy martes 17 de marzo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CHELSEA - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Chelsea y PSG se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.

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