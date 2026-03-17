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CHAMPIONS LEAGUE

Chelsea - PSG: sigue en directo el partido de vueltas de octavos de Champions League, hoy

Sigue en directo el partido entre el Chelsea y Paris Saint-Germain de la vuelta de los octavos de la Champions League en Stamford Bridge

Dembélé, ante Palmer

Dembélé, ante Palmer / YOAN VALAT / EFE

Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue el minuto a minuto en SPORT.

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El XI del Chelsea

Liam Rosenior ha elegido este once inicial:

Sánchez; Hato, Chalobah, Sarr, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto y Joao Pedro.

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