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CHAMPIONS LEAGUE
Chelsea - PSG: sigue en directo el partido de vueltas de octavos de Champions League, hoy
Sigue en directo el partido entre el Chelsea y Paris Saint-Germain de la vuelta de los octavos de la Champions League en Stamford Bridge
Sigue el minuto a minuto en SPORT.
El XI del PSG
Luis Enrique no se relaja y sale con todo en Londres:
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Zaïre-Emery; Kvaratskhelia, Barcola y Dembélé.
El XI del Chelsea
Liam Rosenior ha elegido este once inicial:
Sánchez; Hato, Chalobah, Sarr, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto y Joao Pedro.
Stamford Bridge estará lleno para intentar obrar el milagro y dar la vuelta al contundente 5-2 encajado en el Parque de los Príncipes.
¡Buenas noches! Arrancamos con el directo del Chelsea - PSG, partido de vuelta de octavos de final de la Champions League.
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