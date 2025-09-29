VILLARREAL CF
La Champions vuelve a la Cerámica con el gran recuerdo de 2022
El Villarreal CF alcanzó las semifinales de la Champions en la temporada 2021-22
Este miércoles el himno de la Champions League volverá a sonar en el Estadio de la Cerámica. Casi tres años y medio después, el pueblo de Villarreal volverá a acoger un partido de la máxima competición europea, mientras el recuerdo de la última experiencia es muy bonito. En aquella ocasión, el 'Submarino Amarillo' llegó hasta las semifinales, donde fue eliminado por el Liverpool.
Hay un grato recuerdo de la Champions por un motivo de peso. El Villarreal de Marcelino García Toral hizo soñar a toda la provincia de Castellón viendo cómo la final cada vez estaba más cerca mientras equipos grandes de Europa caían en la Cerámica.
Juventus y Bayern, víctimas del Villarreal
Primero, en octavos de final, fue la Juventus. La 'Vecchia Signora' cayó de manera estrepitosa en la vuelta por 0-3 (global 1-4) en el Juventus Stadium y, de esta manera, el Villarreal dio la primera sorpresa. En cuartos, en el aún más difícil, el Bayern de Múnich se cruzó en el camino. Pero también fue barrido. En la ida disputada en la Cerámica, los de Marcelino ganaron por 1-0 y lo remataron en el Allianz Arena empatando 1-1.
Sin embargo, el Liverpool rápidaemnte puso la directa en 'semis'. El conjunto inglés ganó 2-0 en Anfield, y en la vuelta, con el Villarreal yendo a la épica, se quedó a medio camino. En el descanso empataba la eliminatoria, pero el conjunto 'red' -finalista de dicha edición- terminó el sueño con el 2-3 final. Contra la Juventus (21:00), el 'Submarino Amarillo' quiere ilusionarse de nuevo.
