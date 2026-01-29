La Champions señala a LaLiga: el Barça rompe la norma

La Champions League 2025/26 habla inglés. La noche de ayer nos dejó momentos tan icónicos como surrealistas: desde el golazo de Vlad Dragomir para rozar el milagro del Pafos, hasta el testarazo del meta ucraniano Trubin al Real Madrid que metió 'in extremis' al Benfica de José Mourinho en el play-off. Pero, por encima de todo, dejó una fotografía tan reveladora como incómoda para LaLiga EA Sports.

La Premier League colocó a cinco de sus seis representantes en el Top-8, confirmando, así, su dominio colectivo, mientras en el lado español solo el FC Barcelonalogró colarse entre los ocho mejores, aunque con un cruce de alto voltaje en el horizonte ante, presumiblemente, París Saint-Germain o Newcastle. Se enfrentarán en los dieciseisavos de final a Mónaco o Qarabag.

El Real Madrid queda a expensas de un regreso prematuro a Lisboa, o de verse las caras con un 'matagigantes' como el Bodø/Glimt, el Atlético afronta una repesca asequible - o Brujas o Galatasaray - que desembocaría, precisamente, en un rival inglés, el Athletic Club se despidió tras encajar un golpe final del Sporting CP y el Villarreal, pese a caer en el BayArena, evitó el último puesto por diferencia de goles.

Cinco de seis

El contraste con la Premier League es difícil de disimular. Aunque siempre existe debate sobre el poder adquisitivo de ambos campeonatos, la conclusión de la Fase liga de esta edición de la Champions League reabrió la brecha entre Inglaterra y España. La estampa es la siguiente: cinco de los seis clubes ingleses participantes se instalaron con autoridad entre los ocho mejores del Viejo Continente. Arsenal (1º), Liverpool (3º), Tottenham (4º), Chelsea (6º) y Manchester City (8º) esperan rival en octavos; el Newcastle de Eddie Howe (12º) se la jugará ante Mónaco o Qarabag.

Gyökeres celebró el 1-0 del Arsenal frente al Kairat Almaty / EFE

Van volando en el norte de Londres. Los 'gunners', líderes en solitario en la Premier, realizaron una Fase liga impoluta: pleno de triunfos, 23 goles a favor y solo cuatro en contra. Sus vecinos - y rivales - pusieron la guinda a su excelente liguilla al vencer por 0-2 al Eintracht y acabaron cuartos con 17 puntos en el casillero. Contraste total a su situación en liga, siendo decimocuartos, a solo ocho puntos del descenso.

Los de Arne Slot tampoco están para tirar cohetes en la Premier, pero su tercer puesto en la Fase liga calma un poco las aguas en Merseyside. El Chelsea, con Liam Rosenior a la cabeza, le dieron la vuelta a la tortilla y se marcharon del Diego Armando Maradona con los tres puntos bajo el brazo. El Manchester City hizo los deberes ante el Galatasaray y, con un punto más que los de Arbeloa, cierra el Top-8.

Los culés, la excepción

En este contexto, los chicos de Hansi Flick aparecen como una anomalía positiva. Los culés se rehicieron del tanto inicial de los daneses, evitaron la repesca y se ganaron el derecho a competir directamente por un puesto en cuartos, aunque el premio no sea precisamente amable. PSG o Newcastle asoman como rivales de máxima exigencia, una prueba de fuego que servirá para medir hasta dónde llega realmente este Barça en Europa.

Jude Bellingham, cabizbajo en Da Luz / MIGUEL A. LOPES / EFE

Muy distinto es el escenario de los blancos, que vuelven a caminar por el alambre continental. La posibilidad de regresar a Lisboa en apenas un par de semanas reabre viejos fantasmas y evidencia que esta Champions no concede margen de error. Pese a tenerlo todo de cara, volvieron a quedarse fuera del Top-8.

Noticias relacionadas

La repesca de los del Cholo parece asumible... aunque en octavos esperaría, previsiblemente, un rival inglés. Athletic y Villarreal quedaron por el camino: los bilbaínos tuvieron el pase al play-off en su mano, mientras que el Submarino afrontaba la última jornada ya eliminado.