Champions con mucho sabor azulgrana

Mientras el Barça se imponía al Newcastle en un arduo partido en Saint James's Park, exjugadores del club azulgrana dejaban su huella en el resto de la jornada Champions. Una fecha con goles, muchos de ellos con sabor barcelonista.

El más espectacular de todos se lo apuntó Francisco Trincao, que firmó un doblete ante el Kairat Almaty, pero no fue el único. Ansu Fati con el Mónaco y Alejandro Grimaldo con el Bayer Leverkusen también vieron puerta.

Trincao y un nuevo zurriagazo sensacional

El jugador luso, quien está viviendo una brillante etapa en el Sporting CP, marcó un nuevo golazo. El extremo de 25 años recibió un balón fuera del área en el minuto 43 y no se lo pensó. De primeras, con la izquierda, colocó la pelota donde ningún portero puede llegar para abrir el marcador frente al Kairat Almaty. En la segunda parte, el de Viana do Castelo volvería a mojar para firmar su doblete y seguir contribuyendo a la goleada de su equipo.

Con este doblete, el jugador consigue su quinta diana de la temporada en seis partidos. Dos más que las tres que consiguió con el Barça en la temporada 2020/21 después de que los azulgranas pagaran 30.94 millones de euros al Braga. El fichaje no salió bien y finalmente, tras una cesión en los Wolves, el Sporting le compró por 18 millones.

Grimaldo, clave en el Leverkusen

Otro que no se quedó corto fue Alejandro Grimaldo que anotó el 1-1 en el choque de los suyos ante el Copenhague con un magnífico disparo de falta. El lateral de 29 años volvió a hacer gala de su prolífico golpeo y fue clave para que el Leverkusen consiguiera un punto tras empatar el partido en el minuto 91 por un gol en propia puerta de Pantelis Hatzidiakos.

Grimaldo celebra el 1-1 logrado de libre directo / EFE

Al contrario que Trincao, Grimaldo es un jugador de la cantera. Un gran lateral que jamás pudo debutar con el primer equipo y se fue a buscarse la vida por Europa. El de Valencia firmó por el Benfica en 2016 por 2.10 millones y allí se consagró como uno de los mejores laterales de Europa. En 2023 llegó al Bayer Leverkusen con el que conquistó su primera Bundesliga.

Ansu Fati ve puerta 677 días después

Por su parte, Ansu Fati también vio portería. De los tres goles fue el menos espectacular, pero, por lo que supone para el futbolista, fue el más especial. Y es que el atacante de 22 años volvió a ver puerta tras 677 días. Lo consiguió en el añadido de su partido ante el Brujas, cuando el Mónaco ya perdía por 4-0, tras una cesión de Minamino dentro del área que enganchó con un zurdazo tremendo.

El futbolista cedido en el Principado por el Barça, marcó en su debut con el equipo de Adi Hütter. Ansu ingresó al terreno de juego en el minuto 63 y pudo tocar el balón 20 veces, dar 11 pases precisos de 12 intentos y culminarlo todo con un tanto que podría ser su gasolina para recuperar su nivel.