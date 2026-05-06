¿Cuántas Champions League tiene el PSG? Títulos, palmarés e historia en la Liga de Campeones

El PSG se ha ganado el derecho a soñar con la disputa de una nueva final de la Champions League. El conjunto dirigido por Luis Enrique, vigente camepón de la competición, se encuentra a apenas un paso de ganarse el derecho de jugar el partido por el título en el Puskas Arena, pero para ello primero deberá eliminar de la competición al Bayern de Múnich.

Después de finalizar su andadura en la fase liga fuera del top-8, el PSG tuvo que acudir al play-off ganarse el derecho de disputar las eliminatorias. Los parisinos sufrieron para eliminar al Mónaco, pero una vez aseguraron su lugar en el cuadro final desplegaron su versión más demoledora para eliminar a Chelsea y Liverpool antes de enfrentarse al Bayern, al que le ganaron la partida en la ida de las semifinales (5-4).

En caso de conseguir acceder a la gran final, el PSG medirá sus fuerzas ante el Arsenal por la prestigiosa 'Orejona'. Los parisinos son unos relativos novatos en la Champions League, aunque con el paso de los años han ganado peso hasta convertirse en uno de los rivales más a tener en cuenta del Viejo Continente.

Luis Enrique, durante el PSG-Bayern / YOAN VALAT / EFE

Historia y palmarés del PSG en la Champions League

El debut del conjunto parisino en la Champions League data de la temporada 1986-87, edición en la que quedó eliminado en primera ronda (dieciseisavos) tras empatar en la ida y caer en la vuelta frente al Vitkovice checo. Desde entonces, ha disputado otras 17 ediciones de la Liga de Campeones. Su máximo goleador histórico en Europa es Mbappé (42).

Respecto al palmarés, el PSG cuenta con 1 título de Champions League en sus vitrinas. Antes de lograr el ansiado título en la temporada 2024/25, los parisinos se quedaron a las puertas en la temporada 2019/20 y alcanzaron las semifinales en las ediciones de 1994/95, 2020/21 y 2023/24. Este es el palmarés del PSG en la máxima competición europea:

Noticias relacionadas

2024/25: PSG - Inter (5-0)

Desde SPORT, te contamos toda la actualidad de la Champions League, además de ofrecerte narraciones en directo, crónicas y declaraciones de los protagonistas de los partidos de la máxima competición europea.