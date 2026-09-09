Champions League, en directo hoy: los partidos de la primera jornada de la fase liga, en vivo

¡NOS VAMOS AL DESCANSO!

Nos vamos al descanso en los cuatro partidos en juego, con goles en todos ellos excepto en el Nápoles - Arsenal.

Recordamos marcadores:

Sporting de Portugal 1 - 1 Galatasaray

Liverpool 1 - 1 Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain 3 - 0 Slovan Bratislava

Nápoles 0 - 0 Arsenal

Buena primera parte para el Atlético de Madrid, y paseo del PSG de Luis Enrique. El Arsenal domina al Nápoles sin acierto de cara a portería, mientras el Sporting - Galatasaray es una lucha de titanes sin ninguno imponiéndose al rival. ¡Qué segunda parte nos espera!