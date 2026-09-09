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Champions League, en directo hoy: los partidos de la primera jornada de la fase liga, en vivo

La Champions League 2026/27 echó a rodar ayer con la jornada 1 de la fase liga y hoy continúa con varios partidos interesantes

Ferran Torres, '9' del PSG

Ferran Torres, '9' del PSG / X

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Pablo Rivera

La Champions League 2026/27 continúa hoy con los partidos del miércoles. Sigue la jornada en directo en SPORT.

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