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CHAMPIONS LEAGUE
Champions League, en directo hoy: los partidos de la primera jornada de la fase liga, en vivo
La Champions League 2026/27 echó a rodar ayer con la jornada 1 de la fase liga y hoy continúa con varios partidos interesantes
Pablo Rivera
La Champions League 2026/27 continúa hoy con los partidos del miércoles. Sigue la jornada en directo en SPORT.
¡NOS VAMOS AL DESCANSO!
Nos vamos al descanso en los cuatro partidos en juego, con goles en todos ellos excepto en el Nápoles - Arsenal.
Recordamos marcadores:
- Sporting de Portugal 1 - 1 Galatasaray
- Liverpool 1 - 1 Atlético de Madrid
- Paris Saint-Germain 3 - 0 Slovan Bratislava
- Nápoles 0 - 0 Arsenal
Buena primera parte para el Atlético de Madrid, y paseo del PSG de Luis Enrique. El Arsenal domina al Nápoles sin acierto de cara a portería, mientras el Sporting - Galatasaray es una lucha de titanes sin ninguno imponiéndose al rival. ¡Qué segunda parte nos espera!
MIN. 40 | Empata el Liverpool 1 - 1 al Atlético de Madrid
Gol de Szoboszlai para igualar la contienda ante el Atlético, gracias a una gran asistencia de tacón del exazulgrana Araújo. Se pone de nuevo interesante el duelo de Anfield, muy igualado en el campo pero hasta ahora decantándose por el lado rojiblanco.
MIN.40 | Nápoles 0 - 0 Arsenal
Sin movimiento en el marcador del Diego Armando Maradona en lo que es una lucha cuerpo a cuerpo entre dos bestias. Ocasiones para ambos lados pese a que el Arsenal va con una marcha más... Más ocasiones del lado gunner, pero sin ser claras.
MIN. 36 | Salva el Slovan Bratislava el cuarto
Buena jugada del PSG y Ferrán Torres quiere devolverle el favor a Ousmane Dembélé para que el francés anotara su hattrick poco después de jugar 30 min. Sin embargo, la defensa del Slovan Bratislava saca el cuarto gol desde la mismísima línea de gol. Está claro que el PSG puede hacer hoy lo que quiera...
MIN. 30 | Paris Saint-Germain 3 - 0 Slovan Bratislava
¡Gol de Ferran Torres! ¡El tercero del PSG! Se ve por fin cómodo al conjunto parisino, que amenaza con meter todas las oportunidades que disponga. Hace nada, el tiburón ha rozado un auténtico golazo. Y cuanto antes quieres comentarlo, antes llega el tanto válido... el PSG es una auténtica apisonadora...
MIN. 26 | ¡Marca el Sporting! SPORTING PORTUGAL 1 - 1 GALATASARAY
Empata el Sporting de Portugal con un golazo de Geny Catamo, que pilla una bola muerta en el área del Galatasaray para fulminar la red de Cakir. Se pone interesante el duelo entre los portugueses y los turcos tras el prematuro tanto de Lucas Ferreira, que la UEFA da a Bernardo en propia puerta...
MIN. 22 | ¡EL SEGUNDO DEL PSG! El segundo de Dembélé
Nuevo tanto del PSG, que cumple las previsiones y empieza a sumar goles tras inaugurar el marcador. Segundo de los parisinos, ¡segundo de Ousmane Dembélé!
MIN. 17 | ¡Gol de Dembelé! El PSG estrena marcador
¡Gooool de Dembelé! Rechazo del tiro de Nuno Mendes que el francés recibe, controla y anota con un potente disparo para romper el muro planteado por el Slovan Bratislava y hace lo que todo el mundo esperaba: el primero del PSG.
MIN. 15 | Nápoles 0 - 0 Arsenal
Domina el juego el Arsenal, obligando al Nápoles a correr detrás del balón. Sin embargo, con el paso de los minutos, los italianos empiezan a encontrarse y a poner en peligro la portería gunner. El gol está más cerca de los de Arteta, pero todos sabemos de lo que son capaces los italianos...
MIN. 17 | ¡Marca el Atlético! ¡Marca Llorente!
Gol del Atlético de Madrid, que se adelanta en el marcador gracias al tanto de Marcos Llorente. Los del Cholo se imponen al Liverpool en Anfield gracias a la buena racha del defensa español en este histórico estadio, que siempre que viene moja, con un gol digno de un delantro centro pura cepa.
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