Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Limite salarial BarçaJulián ÁlvarezMultichampionsClasificación Vuelta a EspañaEnric MasEtapa 19 Vuelta a EspañaCorberán disculpas RodriDecoEmbarazo RolfoBernabéuHorario Libres MotoGPMadringHorario libres F1Máximos goleadores ChampionsArda GulerJamie CarragherGemma MengualGonzalo BernardosJorge ReyAlberto Lledó AlcarazOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

CHAMPIONS LEAGUE

Champions League hoy, en directo: sigue la primera jornada de la fase liga, en vivo

La Champions League 2026/27 echó a rodar este martes con la jornada 1 de la fase liga y hoy continúa con varios partidos interesantes

Kane celebrando uno de sus goles

Kane celebrando uno de sus goles / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sergi Bescós I Lázaro

La Champions League 2026/27 continúa hoy con los partidos del jueves. Sigue la jornada en directo en SPORT.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL