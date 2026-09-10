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CHAMPIONS LEAGUE
Champions League hoy, en directo: sigue la primera jornada de la fase liga, en vivo
La Champions League 2026/27 echó a rodar este martes con la jornada 1 de la fase liga y hoy continúa con varios partidos interesantes
Sergi Bescós I Lázaro
La Champions League 2026/27 continúa hoy con los partidos del jueves. Sigue la jornada en directo en SPORT.
Como vs RB Leipzig
¡El Como debuta en la Champions League! El equipo dirigido por Cesc Fàbregas buscará empezar con buen pie su aventura europea. Se prevee un gran ambiente en el estadio con más de 10.000 localidades habilitadas. Recordemos que en 2019, el Como era equipo de la Serie D. Tras un cambio de propiedad y una estructura clara para crear un proyecto sólido, el conjunto italiano ha conseguido plantarse en la mejor competición de clubes del mundo.
Por su parte el RB Leipzig inicia un nuevo proyecto con un antiguo conocido de la Liga en los banquillos. Martín Demichelis debuta hoy en Champions como nuevo míster del conjunto alemán. El equipo buscará seguir con las buenas sensaciones tras su debut en la Bundesliga con una victoria frente al Borussia Monchengladbach
Slavia Praga vs Lens
Probablemente es el partido más igualado de los 4 que tenemos en la jornada de hoy. El Slavia vuelve a la máxima compeiticón europea como campeón del fútbol checo. En la temporada pasada, el equipo solo perdió 1 de sus 30 partidos de liga y ganó el campeonato con 8 puntos de ventaja frente el Sparta.
Por otro lado, el Lens también viene de realizar una excelente campaña en la Ligue 1 con un segundo puesto de mucho mérito y con la conquista de su primera Coupe de France. El equipo de Toppmoller, que lleva 13 partidos consecutivos sin ganar como visitante en europa, buscará sus 3 primeros puntos de esta fase liga
Manchester United vs Sabah FC
¡Los diablos rojos vuelven a la Champions! El Manchester united regresa a la mejor competición de fútbol de clubes tras dos temporadas fuera. Los de Carrick buscarán empezar con buen pie la fase liga y mejorar las sensaciones futbolísticas tras un inicio un tanto dudoso en la Premier. El equipo ha sumado 4 de sus 9 primeros puntos y viene de empatar a 2 frente al Everton
Por su parte, el Sabah debuta por primera vez en la fase de la Champions League. El equipo dirigido por Valdas Dambrauskas ha tenido que pasar hasta 4 eliminatorias para poder clasificarse para la fase liga
Bayern Múnich vs Bodo
El Bayern se estrena en casa en su primer partido de la fase liga de la Champions. Los de Vincent Kompany llegan tras empatar a 0 en liga frente al Schalke y buscarán seguir con su espectacular racha de 22 partidos inaugurales de Champions con victoria.
Por su parte, el Bodo visita Múnich como un equipo que ya no es tan desconocido. El conjunto noruego ya protagonizó una gran campaña europea la temporada pasada y buscará dar la sorpresa en el Allianz
¡Muuuuuy buenas noches a tod@s!
¡Hola Holaa Holaaaa! Bienvenid@s al directo del carrusel de la Uefa Champions League. Nos esperan 4 grandes partidos en la noche de hoy.
Como 1907 vs RB Leipzig
Bayern Munich vs Bodo Climt
Manchester United vs Sabah FC
Slavia Praga vs RC Lens
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