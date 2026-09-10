Champions League hoy, en directo: sigue la primera jornada de la fase liga, en vivo

Como vs RB Leipzig

¡El Como debuta en la Champions League! El equipo dirigido por Cesc Fàbregas buscará empezar con buen pie su aventura europea. Se prevee un gran ambiente en el estadio con más de 10.000 localidades habilitadas. Recordemos que en 2019, el Como era equipo de la Serie D. Tras un cambio de propiedad y una estructura clara para crear un proyecto sólido, el conjunto italiano ha conseguido plantarse en la mejor competición de clubes del mundo.

Por su parte el RB Leipzig inicia un nuevo proyecto con un antiguo conocido de la Liga en los banquillos. Martín Demichelis debuta hoy en Champions como nuevo míster del conjunto alemán. El equipo buscará seguir con las buenas sensaciones tras su debut en la Bundesliga con una victoria frente al Borussia Monchengladbach