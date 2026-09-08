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Champions League hoy, en directo: sigue los partidos de la fase liga, en vivo

La Champions League 2026/27 se pone a rodar hoy con la jornada 1 de la fase liga

Marc Bartra recibe instrucciónes de Manuel Pellegrini durante el tiempo de hidratación en el partido de la cuarta jornada de LaLiga que Real Betis y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de La Cartuja

Marc Bartra recibe instrucciónes de Manuel Pellegrini durante el tiempo de hidratación en el partido de la cuarta jornada de LaLiga que Real Betis y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

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Xavier Zapater

La Champions League 2026/27 arranca este martes con la fase liga. Sigue los partidos en directo en SPORT.

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