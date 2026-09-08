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CHAMPIONS LEAGUE
Champions League hoy, en directo: sigue los partidos de la fase liga, en vivo
La Champions League 2026/27 se pone a rodar hoy con la jornada 1 de la fase liga
Xavier Zapater
La Champions League 2026/27 arranca este martes con la fase liga. Sigue los partidos en directo en SPORT.
REAL MADRID 1–0 INTER | MIN.13
¡¡¡GOOOOOL DEL REAL MADRID!!! ¡GOOOOOL DE MBAPÉEEE!
LOSC LILLE 1–0 BETIS | MIN.12
¡Se adelanta el Lille ante el Betis! Centro perfecto de Ethan Mbappé para Ueda, que cabecea a placer para abrir la lata. Mala defensa de la zaga verdiblanca, que dejó solo al delantero japonés en el área pequeña.
LOSC LILLE 1–0 BETIS | MIN.11
¡¡¡GOOOOOOOL DEL LILLE!!! ¡GOOOL DE UEDAAAA!
BORUSSIA DORTMUND 0–0 VILLARREAL | MIN.8
¡A punto de marcar Guirassy! Centro raso de Beier al segundo palo donde casi llega Guirassy. Si lograba tocar el balón era gol.
LOSC LILLE 0–0 BETIS | MIN.9
Optó por el centro directo el Lille en esa falta, pero el envío fue muy pasado. Imposible para cualquier rematador.
LOSC LILLE 0–0 BETIS | MIN.8
Falta clara de Rodrigo Riquelme sobre Tiago Santos en una zona algo comprometida. Desde ahí puede colgar el centro el Lille.
PORTO 0–0 MANCHESTER CITY | MIN.5
Envío alto buscando a Enzo Fernández dentro del área, pero el argentino no puede hacerse con el cuero.
LOSC LILLE 0–0 BETIS | MIN.5
Posesión larga del Betis que ha saltado al césped con ganas de tener el control y dominar el partido. El LOSC Lille espera su oportunidad atrás.
BORUSSIA DORTMUND 0–0 VILLARREAL | MIN.3
Se incorporó al ataque Sergi Cardona para poner un centro interesante al punto de penalti, pero Oluwaseyi no pudo cabecear a portería. La jugada, además, fue invalidada por fuera de juego.
LOSC LILLE 0–0 BETIS | MIN.2
¡Arribaaaa Rodrigo Riquelme! Ha salido bien el Betis. Combinación por dentro del conjunto verdiblanco que acaba con un disparo alto desde el balcón del área.
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