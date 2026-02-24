En Directo
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League hoy, en directo: resultado y goles del Inter-Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen-Olympiacos y Newcastle-Qarabag, en vivo
Sigue en directo los partidos de la vuelta de la ronda de play-off previo a los octavos de la Champions League 2025/26
Xavi Turu
Sigue en directo la vuelta de la ronda de playoffs de la Champions League de esta temporada de este martes.
INTER – BODO/GLIMT (0-0) I MIN. 2
El conjunto noruego sin tapujos ni especulaciones en Italia: los visitantes saltaron al terreno de juego con la intención de dominar el ritmo de la pelota e ir a por el partido.
Carrusel Champions
¡¡Arrancan los tres partidos!!
Carrusel Champions
¡Todo preparado! Suena el himno de la Champions y en nada y menos comienza a rodar el balón.
Carrusel Champions
¡¡Menos de diez minutos para que empiecen los partidos!!
INTER – BODO/GLIMT
El Bodo/Glimt quiere seguir soñando. Tiene la contienda muy de cara y la clasificación para octavos pasa por hacer un buen papel en el Giuseppe Meazza con un Inter que saldrá a por todas desde el primer minuto.
Carrusel Champions
El Atlético de Madrid se ha clasificado cómodamente en casa ante el Brujas, ganando por 4-1 y se clasifica para los octavos de final de esta Champions.
NEWCASTLE – QARABAG
Difícil hazaña para el Qarabag: el conjunto de Azerbaiyán cayó derrotado en casa por un contundente 1-6 a favor de los ingleses. Los pupilos de Eddie Howe llegan, a priori, con los deberes prácticamente hechos.
INTER – BODO/GLIMT
Los italianos tendrán que remontar en casa y ante toda su afición, ya que en el partido de ida los noruegos ganaron por 3-1.
Los XI elegiros por Cristian Chivu:
BAYER LEVERKUSEN – OLYMPIACOS
El once para el conjunto alemán para medirse a los griegos:
Los 3 partidos de las 21:00 horas
Estos son los tres encuentros que empiezan en poco menos de media hora. Noche de martes, noches de Champions.
BAYER LEVERKUSEN – OLYMPIACOS
INTER – BODO/GLIMT
NEWCASTLE – QARABAG
