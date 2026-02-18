En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League hoy, en directo: resultado y goles del Bodo/Glimt - Inter y del Olympiacos - Bayer Leverkusen, en vivo
Sigue en directo los partidos de la ida de la ronda de play-off previo a los octavos de la Champions
¡RUEEEDA LA PELOTA!
Comienzan los partidos en Grecia y Noruega. Ya en juego el Olympiacos-Leverkusen y el Bodø/Glimt-Inter.
¡Ya están los equipos en el césped!
A punto de comenzar los partidos tanto en Noruega como en Grecia.
Calienta Lautaro, el goleador
Con cuatro tantos, el delantero argentino es el goelador del equipo en la presente Champions. ¡Quince minutos para que esto comience! (21.00h).
Curiosidad... no es "Bodo"
Contrario a lo que aparenta su nombre, Bodø se pronuncia literalmente "Bude" en castellano, adaptándolas desde el alfabeto noruego.
Realidades opuestas: Inter y Bodo/Glimt
El Inter fue líder durante gran parte de la liguilla, pero malos resultados a partir de la cuarta jornada le propiciaron caer hasta la zona de play-off. Su rival, en cambio, se metió sobre las jornadas finales tras haber vencido al Manchester City y al Atlético de Madrid.
Tenemos onces también en Grecia
Vamos también con los elegidos para el duelo en el Estadio Georgios Karaiskakis.
OYMPIACOS: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Martins, Taremi, Podence; El Kaabi.
LEVERKUSEN: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick.
Onces ya publicados en Noruega
Viajamos a la ciudad de Bodo para ver los onces de ambos equipos.
BODO/GLIMT: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.
INTER: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Barella, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro Martínez.
¡BIEEEENVENIDOS!
¡Hola, hola, hola! Qué tal, amigos. ¡Aquí estaaaaamos un día más! Bienvenidos a este mini-carrusel de Champions League con dos partidos vibrantes por la ida del play-off previo a octavos: Bodo/Glimt recibe al Inter en Noruega, y el Olympiacos se mide al Leverkusen en Grecia. ¡Vaaaamos!
- Míchel, sobre el Girona - Barça: 'Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor
- La Real Sociedad se pronuncia tras los penaltis: 'Difícilmente se habrían pitado en la otra área
- La Ligue 1 elige a Endrick: de suplente en el Madrid a ídolo en el Lyon
- Vinicius: 'La comida la llevo bien, el problema para mí son los dulces. Yo ceno, pasan dos horas jugando a la play y ya tengo hambre. Me salva la piña
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad
- Benfica - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV, online y en directo
- Las redes estallan tras la narración de Juan Carlos Rivero: 'Es una ofensa para cualquier aficionado
- ¿Vía libre para Lamine Yamal?