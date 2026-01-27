Champions League hoy: Directo de la previa, bajas oficiales y qué necesita cada equipo

Athletic Club

Ernesto Valverde ha sido de los primeros técnicos en comparecer en rueda de prensa. El 'Txingurri' aseguró que "el partido importante es el de mañana", pese a que la situación del Athletic en Liga ha encendido todas las alarmas. "Estamos mezclando Liga con Champions y lo de mañana es otra competición. Sabemos que si ganamos tenemos muchas posibilidades de clasificamos y debemos intentarlo; bastante tenemos con sacar el partido adelante, si es que podemos, el rival es muy complicado", comenta.