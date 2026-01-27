En directo
CHAMPINS LEAGUE
Champions League hoy: Directo de la previa, bajas oficiales y qué necesita cada equipo
Última hora de la jornada 8 de Champions. Analizamos las alineaciones, el estado físico de los cracks y todas las ruedas de prensa
Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid deberá andarse con ojo con las amarillas. Tiene apercibidos a a Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Giuliano Simeone y al técnico Diego Pablo Simeone.
Atlético de Madrid
Simeone: "Entiendo la necesidad de búsqueda de resultado y de goles. La única realidad es que debemos ganar y buscar hacer daño. Ganar desde la humildad y el trabajo. Lo otro no depende de nosotros, debe quedar claro. Hay que ganar y esperar a lo que no depende de nosotros".
Atlético de Madrid
Simeone, sobre el mercado: "No hay polémica con Mateu Alemany. Yo estoy tranquilo en el lugar donde estoy. Hasta el último día puede pasar de todo y estamos preparados para cualquier cosa".
Athletic Club
Más de Valverde: "¿Señalado? Me siento con confianza. Cuando ganas estás más contento, cuando ganas un título hay dos millones contigo ahí arriba levantando la copa, y cuando pierdes los dos millones están señalándote. Es el oficio. Estoy aquí porque he tenido grandes resultados con el Athletic. Pero eso ocurrió en el pasado y lo que me interesa son resultados este año".
Athletic Club
Sobre las lesiones, Valverde dijo que "es difícil que Laporte esté mañana". "Nico tampoco lo creo", añadió.
Athletic Club
Ernesto Valverde ha sido de los primeros técnicos en comparecer en rueda de prensa. El 'Txingurri' aseguró que "el partido importante es el de mañana", pese a que la situación del Athletic en Liga ha encendido todas las alarmas. "Estamos mezclando Liga con Champions y lo de mañana es otra competición. Sabemos que si ganamos tenemos muchas posibilidades de clasificamos y debemos intentarlo; bastante tenemos con sacar el partido adelante, si es que podemos, el rival es muy complicado", comenta.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la previa de la última jornada de Champions! A lo largo de este martes repasaremos la última hora de la jornada unificado que se disputará mañana, con todas las reacciones, posibles alineaciones y ruedas de prensa de los entrenadores.
- Cañizares, sobre su relación con Paco Buyo en el Real Madrid: 'Los entrenamientos eran difíciles de llevar
- Laporta carga contra Dro
- Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio
- El Barça ya tiene sustituto para Ter Stegen en el grupo de capitanes
- Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 21
- La tiranía histórica de los jugadores del Real Madrid: 'Nos hacía estar a las 7:00 y esas no eran nuestras costumbres
- Importantes novedades en el estado de salud de Schumacher
- El Barça, lanzado: negocian con otro central zurdo holandés