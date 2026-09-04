La Champions League y Haier se unen a partir de la próxima temporada

La UEFA Champions League tendrá nuevo patrocinador a partir de la próxima temporada. Haier, el líder mundial en electrodomésticos, ha anunciado en un evento en la feria IFA de Berlín un acuerdo con la Liga de Campeones que será vigente entre el 1 de julio de 2027 hasta el 30 de junio de 2031.

El anuncio del acuerdo contó con la presencia de representantes de la UEFA y de Haier, entre ellos Guy-Laurent Epstein, director de Marketing de la UEFA; Wang Meiyan, vicepresidenta y directora de Marca de Haier Group; Neil Tunstall, CEO de Haier en Europa; y Antony Peart, jefe de Marca de Haier Europa. El exfutbolista neerlandés Ruud Gullit también participó como embajador de UEFA en esta alianza estratégica.

“En los últimos años hemos visto el nuevo formato de la Champions y ha sido fantástico. Hemos visto partidos que todo el mundo quiere ver. Evidentemente, no todos, pero sí muchos más encuentros emocionantes. Y algo que me gusta especialmente es que nadie tiene asegurado nada hasta la última jornada”, explicaba Gullit, leyenda de Países Bajos y del AC Milan.

El nuevo vínculo concederá a Haier derechos exclusivos a nivel mundial en las categorías de electrodomésticos, televisores y pantallas de visualización comercial. La alianza incluirá además la Supercopa de la UEFA, las finales de la UEFA Youth League y la UEFA Futsal Champions League.

“La Champions League ofrece una plataforma extraordinaria para conectar con aficionados y consumidores en todo el mundo, convirtiendo valores como la ambición, el rendimiento, la innovación y la exelencia en experiencias inolvidables” dijo Meiyan durante la presentación.

La compañía china con sede en Qingdao amplía así su presencia en el fútbol europeo después de haber construido una importante cartera de patrocinios en el deporte. Haier, bajo el lema ‘Play with the number ones’ (Juega con los números uno) ya está vinculada a competiciones como LaLiga, la Serie A y la Liga Portugal, además de mantener acuerdos con clubes como el Liverpool y el Paris Saint-Germain y competiciones de tenis como el Roland Garros, las finales ATP o el Open de Australia.

Hogares inteligentes

En Berlín, Haier ha presentado su visión de una vivienda en la que electrodomésticos, televisores y futuros sistemas robóticos dejan de funcionar como dispositivos aislados para integrarse en un ecosistema capaz de interpretar el contexto, aprender de los hábitos y automatizar parte de las tareas cotidianas. La propuesta, denominada 'Home of Intelligent Possibilities', combina inteligencia artificial, conectividad, diseño y servicios digitales, aunque la compañía insiste en que el usuario debe conservar el control sobre las decisiones.

El evento en la principal feria mundial dedicada a la tecnología de consumo y los electrodomésticos, presentó productos mejorados con inteligencia artifical que detecten cargas, alimentos, suciedad o condiciones ambientales y adaptan su funcionamiento sin exigir una supervisión constante.

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Para respaldar esta estrategia, el grupo, que incluye otras marcas como Candy y Hoover, prevé invertir alrededor de 13.000 millones de euros durante los próximos cinco años en ámbitos como la IA, los chips y la seguridad del internet de las cosas.