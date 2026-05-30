CHAMPIONS LEAGUE
¿Cuántas Champions League ha ganado Luis Enrique? Así queda su palmarés tras la victoria del PSG
La victoria del PSG frente al Arsenal en la final de la Champions League permite al asturiano agrandar su leyenda en la competición continental
Luis Enrique sigue agrandando su legado tanto en Europa como en el fútbol mundial. La victoria del PSG ante el Arsenal en la final de la Champions League tras una agónica tanda de penaltis permiten al asturiano volver a alzar al cielo el trofeo más preciado del fútbol de clubes, que ya ha conquistado con dos equipos diferentes.
La sufrida victoria de los parisinos permite a Luis Enrique poner la guinda a una temporada prácticamente inmaculada y añadir el trofeo número 21 a sus particulares vitrinas. Los entorchados conseguidos hasta la fecha están repartidos esencialmente entre sus etapas en el PSG y en el FC Barcelona.
Entre todos los títulos conquistados a lo largo de su carrera, en el palmarés de Luis Enrique destacan especialmente las tres Champions League conquistadas. La primera de ellas llegó con el FC Barcelona en la temporada 2014/15, que se selló con un triplete y la última 'Orejona' de los azulgranas hasta la fecha, mientras que las dos restantes han llegado de la mano del PSG.
El palmarés de Luis Enrique
FC Barcelona (9)
- 3 Copas del Rey
- 2 Ligas Españolas
- 1 Supercopa de España
- 1 Champions League
- 1 Supercopa de Europa
- 1 Copa Mundial de Clubes
Paris Saint-Germain (11)
- 3 Supercopa de Francia
- 3 Ligue 1
- 2 Copas de Francia
- 1 Champions League
- 1 Copa Intercontinental
- 1 Supercopa de Europa
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