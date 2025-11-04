Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

CHAMPIONS LEAGUE

Champions League, en directo: Slavia Praga - Arsenal y el resto de la jornada, en vivo hoy

Sigue toda la jornada en vivo de la Champions de este martes

El Arsenal se mide al Slavia Praga

El Arsenal se mide al Slavia Praga / Kin Cheung

SPORT.es

SPORT.es

Sigue en directo todos los partidos de la jornada de la Champions League.

Todos los partidos de Champions

Nápoles - Eintracht Frankfurt

Atlético de Madrid - Royale Union SG

Bodo/Glimt - Mónaco

Juventus - Sporting CP

Liverpool - Real Madrid

Olympiacos - PSV

PSG - Bayern de Múnich

Tottenham - Copenhague

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL