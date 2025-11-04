En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League, en directo: Slavia Praga - Arsenal y el resto de la jornada, en vivo hoy
Sigue toda la jornada en vivo de la Champions de este martes
Sigue en directo todos los partidos de la jornada de la Champions League.
Todos los partidos de Champions
Nápoles - Eintracht Frankfurt
Atlético de Madrid - Royale Union SG
Bodo/Glimt - Mónaco
Juventus - Sporting CP
Liverpool - Real Madrid
Olympiacos - PSV
PSG - Bayern de Múnich
Tottenham - Copenhague
SLAVIA PRAGA - ARSENAL
En estos siete minutos que llevamos, esta siendo mejor el equipo local, que está asfixiando a los londinenses con su presión.
SLAVIA PRAGA - ARSENAL
Fuera de juego de los de Praga. El conjunto local ha salido metido en el partido y está presionando bien la salida de pelota de los 'gunners'
SLAVIA PRAGA - ARSENAL
La acaba de tener ahora el equipo local, con que ritmo ha empezado el partido
SLAVIA PRAGA - ARSENAL
Primer tiroooo para el Arsernal!! se va fuera el chute de Gabriel Magalhaes
CHAMPIONS LEAGUE
Comienza el otro partido de las 18:45 entre el Napoli y el Eintracht de Frankfurt
SLAVIA PRAGA - ARSENAL
Arranca el partido en Praga, balón para los de Arteta
SLAVIA PRAGA - ARSENAL
Saltan los jugadores al terreno de juego y suena el himno de la Champions
SLAVIA PRAGA - ARSENAL
Once Slavia Praga: Markovic; Vicek, Chaloupek, Zima; Moses, Zafeiris, Sadilek, Sanyang; Provod, Mbodji y Chory
Once Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Norgaard, Nwaneri, Rice; Saka, Trossard y Merino
SLAVIA PRAGA - ARSENAL
Buenas tardes a tod@s y bienvenid@s al encuentro de la jornada 4 de Champions entre el Slavia Praga y el Arsenal, que se juega el liderato de la liguilla
