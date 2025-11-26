En directo
Champions League
Champions League, en directo: sigue el Pafos - Mónaco y el resto de partidos de la quinta jornada hoy, en vivo
Sigue en directo la jornada 5 de la Champions League con el Pafos-Mónaco, el PSG-Tottenham, el Arsenal-Bayern Múnich, el Liverpool-PSV y el Sporting CP-Brujas
Xavi Turu
Sigue en directo todos los partidos de la jornada de la Champions League de este miércoles 26 de noviembre.
Todos los partidos de la Champions
Pafos 0-0 Mónaco
Copenhague 0-0 Kairat Almaty
PSG 0-0 Tottenham (21.00H)
Olympiacos 0-0 Real Madrid (21.00H)
Arsenal 0-0 Bayern Múnich (21.00H)
Liverpool 0-0 PSV (21.00H)
Atlético de Madrid 0-0 Inter (21.00H)
Eintracht Frankfurt 0-0 Atalanta (21.00H)
Sporting CP 0-0 Brujas (21.00H)
FC PAFOS (1) - MONACO (1) 17'
Gooooool del Pafosss!!!! Gooool de David Luiz!!!!! Gran remate de cabeza del veterano central que entra por la escuadra
FC PAFOS (0) - MONACO (1) 17'
Saque de esquina para los locales. Los chipriotas son muy peligrosos a balón parado
FC PAFOS (0) - MONACO (1) 16'
Dominio ahora de los locales, que en los últimos minutos parece que se han animado
FC PAFOS (0) - MONACO (1) 13'
La acaba de tener el Pafos, pero el centro se pasea por el área sin conectar con ningún jugador local
FC PAFOS (0) - MONACO (1) 13'
Falta peligrosa en la frontal del área para los locales. OJITO
FC PAFOS (0) - MONACO (1) 11'
Dominio total del Monaco en estos primeros diez minutos
FC PAFOS (0) - MONACO (1) 7'
La acaba de tener el Pafos con un tiro lejano que se marcha al palo
FC PAFOS (0) - MONACO (1) 5'
Goooool del Monaco, goool de Minamino. Gran jugada de Akliouche que deja solo al jugador japonés. 0-1 se adelanta el Mónaco
FC PAFOS (0) - MONACO (0) 3'
La vuelven a tener los del Principado, pero el balón se va fuera. Muy buen inicio de partido de los visitantes,
FC PAFOS (0) - MONACO (0) 2'
Golovin buscaba cpn un pase al hueco a Balogun, pero el ex del Arsenal no llega
- Chelsea - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League
- Los jugadores del Athletic Club se mofaron del nuevo Spotify Camp Nou
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Chelsea - Barça
- Eric Garcia y diez más contra el Chelsea
- Harry Kane se pronuncia sobre el interés del Barça
- Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid
- El Real Madrid forzará un fichaje para Xabi Alonso en invierno
- Maldini se desespera con el Barça en Stamford Bridge y sentencia a varios jugadores: 'Decepcionante