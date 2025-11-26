Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Champions League

Champions League, en directo: sigue el Pafos - Mónaco y el resto de partidos de la quinta jornada hoy, en vivo

Sigue en directo la jornada 5 de la Champions League con el Pafos-Mónaco, el PSG-Tottenham, el Arsenal-Bayern Múnich, el Liverpool-PSV y el Sporting CP-Brujas

Partido de Champions League entre Pafos FC y Mónaco

Partido de Champions League entre Pafos FC y Mónaco / @asmonaco

Xavi Turu

Sigue en directo todos los partidos de la jornada de la Champions League de este miércoles 26 de noviembre.

Todos los partidos de la Champions

Pafos 0-0 Mónaco

Copenhague 0-0 Kairat Almaty

PSG 0-0 Tottenham (21.00H)

Olympiacos 0-0 Real Madrid (21.00H)

Arsenal 0-0 Bayern Múnich (21.00H)

Liverpool 0-0 PSV (21.00H)

Atlético de Madrid 0-0 Inter (21.00H)

Eintracht Frankfurt 0-0 Atalanta (21.00H)

Sporting CP 0-0 Brujas (21.00H)

