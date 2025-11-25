Champions League, en directo: sigue el Manchester City-Bayer Leverkusen y el resto de partidos de la quinta jornada hoy, en vivo

En directo
Sigue en directo todos los partidos de la jornada de la Champions League de este martes 25 de noviembre.
Todos los partidos de la Champions
Ajax 0 - 0 Benfica
Galatasaray 0-0 Union Saint-Gilloise
Chelsea 0-0 Barça
Manchester City 0-0 Bayer Leverkusen
Bourssia Dortmund 0-0 Villarreal
Bodo/Glimt 0-0 Juventus
Nápoles 0-0 Qarabag
Slavia Praga 0-0 Athletic
Olympique Marsella 0-0 Newcastle
AJAX (0) - BENFICA (1) 48'
Posesión duradera de los holandeses en campio propio
GALATASARAY (0) - UNION ST. GELLOIS (0) 45'
Balón en juego también en Estambul
AJAX (0) - BENFICA (1) 45'
Arranca la segunda parte en Ámsterdam, Balón para los locales
AJAX (0) - BENFICA (1)
Saltan de nuevo los jugadores al terreno de juego
GALATASARAY (0) - UNION ST. GELLOIS (0) 46'
El colegiado también señala el fin del primer tiempo en Turquía. 0-0 entre Galatasaray y ST. Gellois
AJAX (0) - BENFICA (1) 47'
De nuevo Ríos, que acaba con ataque prometedor. El arbitro pita el final, nos vamos al descanso. 0-1 gana el Benfica
AJAX (0) - BENFICA (1) 46'
Buenísima la jugada individual de Godts que finaliza con un disparo lejano que marcha por porco
AJAX (0) - BENFICA (1) 45'
Se añaden dos en los Países Bajos. Nos iremos hasta el 47
AJAX (0) - BENFICA (1) 43'
Contra peligrosa del Ajax que es torpedeada por Richard Ríos. Muy buen partido del colombiano
GALATASARAY (0) - UNION ST.GILLOISE (0) 40'
La acaban de tener los belgas con un gran remate de cabeza que se va al travesaño
