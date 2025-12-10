En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League, en directo: sigue los partidos de la sexta jornada hoy, en vivo
Sigue en directo la jornada 6 de la Champions League con el Villarreal - Copenhague, Athletic - PSG, Real Madrid - Manchester City y Brujas - Arsenal
Sigue en directo todos los partidos de la jornada de la Champions League de este miércoles 10 de diciembre.
Todos los partidos de la Champions
Villarreal 18:45h Copenhague
Qarabag 18:45h Ajax
Real Madrid 21:00h Manchester City
Athletic 21:00h PSG
Borussia Dortmund 21:00h Bodo Glimt
Brujas 21:00h Arsenal
Bayer Leverkusen 21:00h Newcastle
Benfica 21:00h Nápoles
Juventus 21:00h Pafos
VILLARREAL (2) - COPENHAGUE (2) 80'
Pide penalti Gueye, pero el árbitro dice "sigan".
QARABAG (2) - AJAX (2) 78'
Empata el Ajax en Azerbaiyán. Gol de Gloukh que pone el dos a dos
VILLARREAL (2) - COPENHAGUE (2) 77'
Presión muy intensa de los de Marcelino. Es todo o nada
La acaba de tener el Villarreal. Un balón se ha quedado suelto en el área y Akhomach no ha sido capaz de meterlo entre los tres palos
VILLARREAL (2) - COPENHAGUE (2) 75'
El Copenhague está intentando frenar el ritmo del partido, el empate no es que le sirva mucho, pero no le perjudica
VILLARREAL (2) - COPENHAGUE (2) 72'
Saque de esquina para los de Marcelino. Acoso y derribo ahora de los locales
VILLARREAL (2) - COPENHAGUE (2) 71'
Doble cambio en el Copenhague, se marchan Dadason y Zague y entran Cornelius y Meling
VILLARREAL (2) - COPENHAGUE (2) 70'
Entramos en la recta final del partido. El Villarreal necesita, SI O SI, un gol para seguir vivo en Champions. Tiene 20 minutos todavía por delante para lograrlo
VILLARREAL (2) - COPENHAGUE (2) 68'
El centro conecta con Ayoze que se saca un derechazo que acaba en saque de esquina
VILLARREAL (2) - COPENHAGUE (2) 67'
Falta lateral lejana para los locales. La a va poner Solomon
