CHAMPIONS LEAGUE

Champions League, en directo: sigue los partidos de la sexta jornada hoy, en vivo

Sigue en directo la jornada 6 de la Champions League con el Villarreal - Copenhague, Athletic - PSG, Real Madrid - Manchester City y Brujas - Arsenal

Alberto Moleiro, del Villarreal, ante Jordan Larsson, del Copenhagen

Alberto Moleiro, del Villarreal, ante Jordan Larsson, del Copenhagen / Associated Press/LaPresse / LAP

Joel Delgado Sánchez

Joel Delgado Sánchez

Sigue en directo todos los partidos de la jornada de la Champions League de este miércoles 10 de diciembre.

Todos los partidos de la Champions

Villarreal 18:45h Copenhague

Qarabag 18:45h Ajax

Real Madrid 21:00h Manchester City

Athletic 21:00h PSG

Borussia Dortmund 21:00h Bodo Glimt

Brujas 21:00h Arsenal

Bayer Leverkusen 21:00h Newcastle

Benfica 21:00h Nápoles

Juventus 21:00h Pafos

