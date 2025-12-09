En directo SPORT
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League, en directo: sigue el Bayern Múnich-Sporting CP y el resto de partidos de la sexta jornada hoy, en vivo
Sigue en directo la jornada 6 de la Champions League con el Bayern Múnich-Sporting CP, el Atalanta-Chelsea, Inter-Liverpool, Mónaco-Galatasaray, Tottenham-Slavia Praga y Union SG-Marsella
Sigue en directo todos los partidos de la jornada de la Champions League de este martes 9 de diciembre.
Todos los partidos de la Champions
Kayrat Almaty 0-1 Olympiacos
Bayern Múnich 0-0 Sporting CP
Atalanta 21.00h Chelsea
FC Barcelona 21.00h Eintracht
Inter 21.00h Liverpool
Mónaco 21.00h Galatasaray
PSV 21.00h Atlético
Union SG 21.00h Marsella
Tottenham 21.00h Slavia Praga
BAYER MÚNICH (0) - SPORTING CP (0) 3'
¡¡¡Fuera de juego!!! El árbitro anula el primero al Bayern
BAYER MÚNICH - SPORTING CP (4)
Centro peligroso de Laimer, que no ha conseguido conectar con nadie y que se marcha a saque de banda
BAYER MÚNICH - SPORTING CP (3)
¡¡¡¡FUERAAAAA!!!! Harry Kane prueba un tiro lejano que se marcha por encima de los palos de Rui Silva
BAYER MÚNICH - SPORTING CP (0')
Arranca el partido, posesión para el Bayern de Múnich
BAYER MÚNICH - SPORTING CP
Saltan los jugadores al terreno de juego y suena el himno de la Champions League en Múnich
BAYER MÚNICH - SPORTING CP
Alineación Bayer Múnich
Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Pavolvic, Kimmich; Gnabry, Karl, Olise y Kane
Alineación Sporting CF
Rui Silva; Matheus Reis, Quaresma, Diomande, Fresneda; Simoes, Hjulmand; Alisson Santos, Araújo, Catamo y L.J. Suárez
BAYER MÚNICH - SPORTING CP
¡¡¡Buenas tardes a tod@s!! Bienvenid@s al partido entre Bayer Múnich y Sporting CP de la 5 jornada de la Champions League.
