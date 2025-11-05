En directo
Champions League
Champions League en directo: partidos y resultados de la cuarta jornada hoy miércoles 5 de noviembre, en vivo
Sigue en directo la cuarta jornada de la Champions League 2025/2026 con Manchester City, Inter o Chelsea, entre otros, en juego
Xavi Turu
Sigue en directo todos los partidos de la jornada de la Champions League.
Todos los partidos de la Champions
Pafos - Villarreal
Qarabag - Chelsea
Manchester City - Dortmund
Newcastle - Athletic
Ajax - Galatasaray
Brujas - Barça
Benfica - Leverkusen
Inter - Kairat
Marsella - Atalanta
Los partidos de la tarde
Estos son los resultados finales de los encuentros que se jugaron durante esta tarde y que ya han finalizado:
Qarabag 2-2 Chelsea
Podéis consultar la clasificación de la Champions League aquí.
El menú para esta tarde-noche
Estos son los partidos para esta jornada de miércoles de Champions. Degustación de la buena para l@s amantes del buen fútbol. ¡No se lo pierdan!
City-Dortmund
Todo listo en el Etihad con un Guardiola que buscará los tres puntos ante su público.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Arrancamos la retransmisión de este carrusel Champions League correspondiente a la jornada 4 de la competición europea para este miércoles. Habrá paltos fuertes como el City, el Inter y Newcastle, entre otros.
