Champions League

Champions League en directo: partidos y resultados de la cuarta jornada hoy miércoles 5 de noviembre, en vivo

Sigue en directo la cuarta jornada de la Champions League 2025/2026 con Manchester City, Inter o Chelsea, entre otros, en juego

Los jugadores del Inter celebran un gol

Los jugadores del Inter celebran un gol / EFE

Xavi Turu

Sigue en directo todos los partidos de la jornada de la Champions League.

Todos los partidos de la Champions

Pafos - Villarreal

Qarabag - Chelsea

Manchester City - Dortmund

Newcastle - Athletic

Ajax - Galatasaray

Brujas - Barça

Benfica - Leverkusen

Inter - Kairat

Marsella - Atalanta

