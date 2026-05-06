¿Cuántas Champions League tiene el Bayern? Títulos, palmarés e historia en la Liga de Campeones

El Bayern de Múnich se encuentra a las puertas de poder disputar una nueva final de la Champions League. El conjunto bávaro está a apenas un paso de ganarse el derecho de jugar el partido por el título en el Puskas Arena, pero para ello primero deberá eliminar de la competición al PSG, el vigente campeón.

Después de finalizar su andadura en la fase liga en la segunda posición, el Bayern ha desplegado una versión arrolladora en la fase final. Los de Vincent Kompany aplastaron a la Atalanta en octavos y terminaron doblegando a un combativo Real Madrid en cuartos, pero el cara a cara contra el PSG les ha puesto contra las cuerdas. Después de la 'locura' del Parque de los príncipes, los bávaros están obligados a remontar para mantener vivo el sueño de la Champions.

En caso de conseguir acceder a la gran final, el Bayern de Múnich medirá sus fuerzas ante el Arsenal por la prestigiosa 'Orejona'. Los bávaros no son ni mucho menos unos novatos en la Champions League, y un hipotético triunfo contra los ingleses les elevaría como uno de los equipos más laureados de la máxima competición europea.

El Bayern recibe al PSG en la decisiva vuelta de las semifinales de la Champions League / EFE

Historia y palmarés del Bayern en la Champions League

El debut de los 'bávaros' en la Champions League data de la temporada 1969-70. Su máximo goleador histórico en Europa es Robert Lewandowski (69), mientras que el jugador con más partidos disputados es Thomas Müller (154).

Respecto al palmarés, el Bayern Múnich cuenta con 6 títulos de Champions League en sus vitrinas. Estas han sido las victorias del conjunto bávaro en la máxima competición europea:

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1973-74: Bayern Múnich - Atlético de Madrid (1-1, 4-0 en el partido de desempate)

1974-75: Bayern Múnich - Leeds United (2-0)

1975-76: Bayern Múnich - Saint-Étienne (1-0)

2000-01: Bayern Múnich - Valencia (1-1, 5-4 en penaltis)

2012-13: Bayern Múnich - Borussia Dortmund (2-1)

2019-20: Bayern Múnich - PSG (1-0)

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