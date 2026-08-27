¿Cuándo empieza la Champions League 2026/27? Fecha, calendario y dónde ver todos los partidos por TV y en directo

La Champions League inicia la cuenta atrás para dar el pistoletazo de salida a su 72ª edición. Una vez celebrado el sorteo de la fase liga, los 36 equipos involucrados ya conocen su camino a seguir en la máxima competición continental en busca del codiciado trofeo, que esta edición será levantado en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Tal como viene sucediendo en las dos últimas ediciones, la fase liga cuenta con un sistema único de clasificación, dejando atrás la tradicional fase de grupos. Los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.

Una vez conocida la identidad de los 16 participantes en los octavos, se celebrará un último sorteo para definir el cuadro final de la competición. A partir de ese momento, los aspirantes al título conocerán a su rival en octavos y sus potenciales cruces en cuartos, semifinales y la gran final de Madrid.

¿Cuándo empieza la Champions League 2026/27?

La fase liga de la Champions League 2026/27 dará el pistoletazo de salida el próximo martes 8 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles 27 de enero, momento en el que se disputará de forma unificada la última de las ocho jornadas que componen esta primera fase de la competición.

¿Cuál es el calendario de la fase liga de la Champions League?

Jornada 1: 8, 9 y 10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

¿Cuál es el calendario de la fase final de la Champions League 2026/27?

Play-off de acceso a octavos Ida: 16 y 17 de febrero de 2027

Vuelta: 23 y 24 de febrero de 2027 Octavos de final Ida: 9 y 10 de marzo de 2027

Vuelta: 16 y 17 de marzo de 2027 Cuartos de final Ida: 6 y 7 de abril de 2027

Vuelta: 13 y 14 de abril de 2027 Semifinales Ida: 27 y 28 de abril de 2027

Vuelta: 4 y 5 de mayo de 2027 Final Sábado 5 de junio de 2027

¿Dónde ver por TV y online la Champions League 2026/27?

Los partidos de la Champions League 2026/27 se podrán ver en TV y online a través de los canales Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus, que posee los derechos de la competición en España.

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Desde SPORT, te ofreceremos en directo todos los partidos de la Champions League 2026/27 a través de nuestras narraciones, así como las crónicas de los mismos y las declaraciones de los protagonistas.