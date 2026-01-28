Champions League 2025-26 hoy, en directo: carrusel de la última jornada, en vivo

Última jornada de la liguilla de la Champions League 2025/2026 en la que se decide el futuro de los equipos españoles, el Madrid viaja a Lisboa para enfrentarse al Benfica, el Atlético recibe en casa al Bodo y el Athletic se juega en San Mamés y frente el Sporting de Lisboa su pase a dieciseisavos.

CHAMPIONS LEAGUE En el día de hoy se decidirá quién estará en el TOP 8 y pasará directamente a octavos; quién deberá jugar los dieciseisavos y quién se queda fuera de la categoría de oro del fútbol europeo.