En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League 2025-26 hoy, en directo: carrusel de la última jornada, en vivo
Sigue en directo la última jornada de la Champions League 2025/2026
Última jornada de la liguilla de la Champions League 2025/2026 en la que se decide el futuro de los equipos españoles, el Madrid viaja a Lisboa para enfrentarse al Benfica, el Atlético recibe en casa al Bodo y el Athletic se juega en San Mamés y frente el Sporting de Lisboa su pase a dieciseisavos.
CHAMPIONS LEAGUE
En el día de hoy se decidirá quién estará en el TOP 8 y pasará directamente a octavos; quién deberá jugar los dieciseisavos y quién se queda fuera de la categoría de oro del fútbol europeo.
CHAMPIONS LEAGUE
¡Buenas tardes a tod@s y bievenidos a la octava jornada de la Champions League! El equipo de SPORT os acampañará a lo largo de esta retransmisión, epseramos que la disfruten
- ¿Por qué el Barça no depende de sí mismo para entrar en el 'top-8' de la Champions?
- La indirecta de Dro al Barça en su presentación con el PSG
- Mercado de fichajes, hoy 28 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El cabreo monumental de Gavi por la salida de Dro del Barça
- Aleix Garrido: 'Fueron meses duros, pero era el momento de tomar otro camino
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Etta Eyong
- Nico Williams ya no descarta nada
- Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio