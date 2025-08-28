¿Cuándo empieza la Champions League 2025-26? Fechas de la fase liga, calendario y dónde ver todos los partidos por TV y online

La Champions League cuenta los días para dar paso a su 71ª edición. Una vez celebrado el sorteo de la fase liga, los 36 equipos involucrados ya conocen su camino a seguir en la máxima competición continental.

Tal como sucedió en la edición anterior, la fase liga cuenta con un sistema único de clasificación, dejando atrás la tradicional fase de grupos. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.

Una vez conocida la identidad de los 16 participantes en octavos de final, se celebrará un último sorteo para definir el cuadro final de la competición. A partir de ese momento, los aspirantes al título conocerán a su rival en octavos y sus potenciales cruces en cuartos, semifinales y la gran final.

¿Cuándo empieza la Champions League 2025/26?

La fase liga de la Champions League 2025/26 dará el pistoletazo de salida el próximo 16 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de enero, momento en el que se disputará de forma unificada la última de las ocho jornadas que componen esta primera fase de la competición.

¿Cuál es el calendario de la fase liga de la Champions League?

Jornada 1 : 16, 17 y 18 de septiembre de 2025

: 16, 17 y 18 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025

: 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025 Jornada 3 : 21 y 22 de octubre de 2025

: 21 y 22 de octubre de 2025 Jornada 4 : 4 y 5 de noviembre de 2025

: 4 y 5 de noviembre de 2025 Jornada 5 : 25 y 26 de noviembre de 2025

: 25 y 26 de noviembre de 2025 Jornada 6 : 9 y 10 de diciembre de 2025

: 9 y 10 de diciembre de 2025 Jornada 7 : 20 y 21 de enero de 2026

: 20 y 21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Dónde ver por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de los canales Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus, que posee los derechos de la competición en España.

Desde SPORT, te ofreceremos en directo todos los partidos de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones, así como las crónicas de los mismos y las declaraciones de los protagonistas.