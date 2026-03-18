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CHAMPIONS LEAGUE
Champions hoy, en directo: Bayern - Atalanta y Liverpool - Galatasaray, en vivo
Sigue en directo los partidos de la vuelta de los octavos de final de la Champions League hoy
Xavi Turu
Bayern de Múnich - Atalanta y Liverpool - Galatasaray juegan hoy miércoles la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Sigue los partidos en directo en SPORT.
LIVERPOOL – GALATASARAY (0-0) I MIN. 12
Partido parado en Anfield: se duele Osimhen, que tras ser atendido por las asistencias le recriminó a Van Dijk la dura entrada. Parece que puede continuar sin más problemas el delantero de los turcos.
BAYERN MÚNICH – ATALANTA (0-0) I MIN. 10
Domina el Bayern con un disparo de Guerreiro que atajó sin problemas el portero del equipo italiano.
LIVERPOOL – GALATASARAY (0-0) I MIN. 7
Los Reds están un tanto ansiosos por hacer las cosas bien y hay alguna que otra acción precipitada por parte del cuadro de Slot. Nervios en Anfield en este arranque. El Galatasaray bastante cómodo.
BAYERN MÚNICH – ATALANTA (0-0) I MIN. 7
El conjunto muniqués se anima dentro del área con un Lennart Karl participativo en estos primeros compases.
BAYERN MÚNICH – ATALANTA (0-0) I MIN. 5
Todo tranquilo en el Allianz. Los de Kompany tienen una amplia ventaja con ese 1-6 de la ida.
LIVERPOOL – GALATASARAY (0-0) I MIN. 3
El conjunto turco ha salido valiente y sin tapujos en Anfield. Sube líneas el equipo de Okan Buruk y al Liverpool le cuesta salir desde atrás.
¡Carrusel Champions League!
¡¡Empiezan los partidos!!
BAYERN MÚNICH – ATALANTA
Harry Kane afina la puntería (si es que realmente el Bayern la necesita).
¡Todo preparado!
Los equipos vuelven a estar sobre el verde y ahora sí, tras el himno de la Champions, arrancan estos auténticos partidazos.
Carrusel Champions
Se retiran del terreno de juego los protagonistas en dirección a los vestuarios y en nada y menos vuelven a saltar al verde para empezar la contienda: nervios, tensión, emoción y ganas de fútbol. ¡Menos de diez minutos para que comiencen los encuentros!
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