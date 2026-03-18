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Champions hoy, en directo: Bayern - Atalanta y Liverpool - Galatasaray, en vivo

Sigue en directo los partidos de la vuelta de los octavos de final de la Champions League hoy

Atalanta - Bayern de Múnich | El gol de Jamal Musiala

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Xavi Turu

Bayern de Múnich - Atalanta y Liverpool - Galatasaray juegan hoy miércoles la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Sigue los partidos en directo en SPORT.

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