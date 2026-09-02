La Champions estrena un parche especial para los debutantes

La Champions League estrenará esta temporada una de sus grandes novedades visuales. Los futbolistas que disputen por primera vez un partido en la máxima competición europea lucirán un parche especial para conmemorar su debut, un distintivo que quedará integrado en el tradicional escudo de la competición, el conocido 'Starball', situado en la manga de la camiseta.

La UEFA ha presentado este miércoles el nuevo Champions League Debut Patch, una iniciativa desarrollada junto a UC3 y Topps para reconocer uno de los momentos más importantes en la carrera de cualquier futbolista: sus primeros minutos en la máxima competición continental.

El distintivo se estrenará desde la primera jornada de la edición 2026/27 y lo llevarán únicamente aquellos jugadores que realicen su debut sobre el terreno de juego. También podrán recibirlo los futbolistas que comiencen el encuentro como suplentes y entren posteriormente durante el partido. Eso sí, no volverán a lucirlo después de estrenarse en la competición, aunque posteriormente cambien de club.

Un recuerdo convertido en pieza de coleccionista

La iniciativa va mucho más allá del propio partido. Una vez terminado el encuentro en el que el jugador debute en la Champions, el elemento azul que identifica su estreno será retirado de la camiseta utilizada durante el choque.

A partir de ahí comenzará un proceso destinado a convertirlo en una pieza única de coleccionismo. El parche será autenticado, identificado y empaquetado de forma segura junto a un Certificado de Autenticidad antes de ser transferido a Topps.

La compañía lo integrará posteriormente en una carta coleccionable única, firmada por el propio futbolista. De esta manera, el momento de su estreno en la Champions quedará inmortalizado también fuera del terreno de juego.

La UEFA ha explicado que el proceso busca garantizar la procedencia y la integridad de cada parche desde el momento en que se retira de la camiseta hasta su incorporación al producto final. La propia equipación, además, conservará una referencia visual al debut del futbolista una vez se retire el elemento especial.

El precedente del Mundial de 2026

La idea no es completamente nueva en el fútbol. El precedente más reciente se vivió durante el Mundial de 2026, donde también se introdujo un programa de parches especiales vinculados a hitos individuales de los futbolistas.

Entre ellos destacó el parche de debut, reservado para los jugadores que disputaban por primera vez un partido en una Copa del Mundo. Aquella iniciativa se integró dentro de un proyecto de coleccionismo que también contempló reconocimientos para futbolistas con grandes premios individuales y una categoría especial para las leyendas con una larga trayectoria mundialista.

El modelo de la Champions, sin embargo, tendrá su propia identidad. La UEFA y Topps buscan ahora trasladar esa idea al fútbol de clubes y convertir cada estreno en la máxima competición europea en un recuerdo único.

Y en el Barça ya hay varios jóvenes atentos como Brian Fariñas, Bisiwu o Hamza. Para algunos, los primeros minutos en la Champions no solo supondrán cumplir un sueño: también llegarán acompañados de un parche para la historia.