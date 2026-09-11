Cesc Fàbregas sabe lo que le espera al Como: "El Barça da miedo. Te hace quedar mal, encuentra todas las soluciones"

Lo del Como no es casualidad. Sin pausa pero sin prisa, Cesc Fàbregas fue construyendo un ambicioso proyecto que no iba a conformarse con la permanencia más de dos décadas después de su regreso a la máxima categoría del fútbol italiano. Quería una plantilla lo suficientemente capacitada para competir con los más grandes.

Pasen y vean. Por primera vez en sus más de 100 años de historia, el Como debutaba en competición europea. En la mismísima Champions League. Y, como no iba a ser de otra forma, se presentó al mundo siendo fiel a su seña de identidad.

Debut brillante

Un habitual en la competición como el RB Leipzig, ahora con Demichelis al mando, fue víctima del brillante fútbol que practican los pupilos de Cesc. Baturina, Douvikas, Diao y Perrone fueron los goleadores (4-1).

Nico Paz celebra con Máximo Perrone / ANTONIO SAIA / EFE

Solo un genio como el de sería capaz de situar a la ciudad mundialmente aclamada por su lago, bordeado por los Alpes Italianos y en forma de 'Y', en el mapa futbolístico.

Quería impregnar su sello. Para ello, apostó por una fórmula que, con el transcurso de los meses, le daría tremendo rédito: un cóctel de jugadores experimentados que aportasen liderazgo y jóvenes promesas a pulir y moldear.

Ha sabido identificar futbolistas que encajen con su filosofía para construir un equipo con una identidad propia y que da gusto ver jugar al fútbol.

"El Barça da miedo"

El estreno ha sido impecable. Pero al bueno de Cesc le tocará reencontrarse con 'su' Barça en el última jornada de la Fase liga y, preguntado por ello, se deshizo en elogicos hacia su exequipo: "Ayer vi el partido del Barça y te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que el Barça te hace quedar mal porque encuentran todas las soluciones en todos los momentos".

"Les puedes defender hombre a hombre, como lo intentaron con Rodri o Pedri, pero es que encuentran soluciones por todos lados. Juegue quien juegue tienen un nivel muy alto. Da miedo, da miedo el nivel que está atravesando ahora mismo", continuó.

El Barcelona está intratable. Su rival en el Gamper de 2025 fue, precisamente, un Como aún en construcción que cayó por 5-0. Las cosas han cambiado y este equipo posee de argumentos muy interesantes para plantar cara al conjunto de Hansi Flick.

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Eso sí, Cesc tiene claro que tiene un equipo joven, pero debe educarlo: "Hay que bajarlos un poco a la tierra porque esto del fútbol va muy rápido y hay que estar atentos".