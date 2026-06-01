El Como de Cesc Fàbregas podría jugar fuera de su estadio la Champions League

El meteórico ascenso del Como de Cesc Fàbregas en el fútbol italiano no ha dado ni tiempo a que el club terminara con el proyecto de renovación de su estadio, lo que empujaría al equipo a tener que jugar fuera (y lejos) de casa durante su primera participación en la Champions League.

Tan pronto terminó los partidos agendados en casa, el club inició las obras de renovación, demoliendo una de las cabeceras (Curva Como), que se detenía en su totalidad sobre tubos de acero, para construir una nueva de concreto reforzado.

"Los asientos deben estar fijados a una cimentación de carga y no pueden basarse en estructuras tubulares o de andamiaje", se lee en las Regulaciones de Infraestructura de Estadios UEFA.

Pese a contar con 12 mil localidades, aquellas ubicadas sobre las estructuras tubulares impiden que se alcance el mínimo de ocho mil necesarias para aprobar la certificación, un problema previsto a solucionarse con las nuevas gradas fijas.

Dichas obras esperan sean completadas este mismo verano, pero hay más limitaciones que impedirían al equipo jugar en el Giuseppe Sinigaglia la Champions el siguiente curso.

Aunque Fàbregas solicitó previamente ampliar el campo a su medida actual de 66 metros, serán necesarios dos metros más a los costados para alcanzar los 68 que exige la UEFA a los estadios de categoría 4 (la mayor).

La mala noticia es que iIncluso si se consigue realizar esa modificación también este verano, el club enfrenta el problema de los espacios VIP, específicamente de las 150 plazas de estacionamiento requeridas y que no solo no cuenta, pero que su ubicación -- a un costado del lago homónimo y rodeado de otros edificios -- presenta dificultades para crearlas.

Locales en Sassuolo

El proyecto de renovación del Giuseppe Sinigaglia fue presentado en 2025 y señaló claramente que las obras se realizarían a lo largo de tres años. Después de este verano, se ejecutarán dos fases más de construcción en 2027 y 2028.

Víctima ahora de su éxito, en caso de confirmar la UEFA que el estadio no cumple con las regulaciones, el equipo planea jugar en el Città del Tricolore del Sassuolo, cuyo único defecto es ubicarse a casi 240 kilómetros de Como.

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"El nuevo proyecto debe honrar el legado del Giuseppe Sinigaglia a la vez que sea activo y accesible para todos los ciudadanos y visitantes, no solo para fútbol, pero para que todos lo disfruten los 365 días del año", compartió Mirwan Suwarso, presidente del club.