Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Champions League hoyJulián ÁlvarezLimite salarial BarçaBarça - Morabanc AndorraBalón de Oro 2026Clasificación Vuelta a EspañaEtapa 19 Vuelta a EspañaHorario Libres MotoGPHorario libres F1MadringEnric MasCorberán disculpas RodriDecoEmbarazo RolfoBernabéuMáximos goleadores ChampionsArda GulerJamie CarragherGemma MengualGonzalo BernardosJorge ReyAlberto Lledó AlcarazMaldiniOutdoor
instagramlinkedin

CHAMPIONS LEAGUE

Cesc Fàbregas: humildad, serenidad y "a seguir pedaleando"

El técnico catalán del Como se estrenó en Champions con una goleada para la historia, pero pide centrarse en la Serie A

El Como se postula como equipo revelación en la Champions

El Como se postula como equipo revelación en la Champions

Sport.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Cesc Fàbregas, entrenador del Como, club que este jueves consiguió la primera victoria en Liga de Campeones en su historia, se mostró contento con el triunfo pero apeló a la "humildad", además de asegurar que la prioridad y la competición más importante para el equipo es la Serie A.

"Obviamente estoy feliz, pero la felicidad me va a durar cinco minutos porque después tenemos que preparar otro buen partido contra el Parma el lunes. Tenemos que tener la misma energía que hemos tenido hoy, pero obviamente estoy contento porque ha sido una noche histórica para el club y para la ciudad", afirmó.

"Esto lo entiendo muy bien, pero ahora toca humildad, serenidad, seguir trabajando y nada más. Lo más importante es que esto es un regalo, es el resultado del grandísimo trabajo que hicimos el año pasado y que nos ha permitido estar en esta situación. Todos nos lo merecemos, perfecto, pero la Serie A sigue siendo siempre la competición más importante", agregó a los micrófonos de Sky Sport.

Fàbregas, que firmó la primera victoria en 'Champions' tras doblegar 4-1 al Leipzig, subrayó que le haría enfadarse si centran sus energías en 'Champions' en detrimento de la liga y mantuvo que tendrán que ser capaces de mantener esa mentalidad "durante todo el camino".

Noticias relacionadas

"Tenemos que rendir al máximo cada tres días", expresó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL