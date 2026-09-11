Cesc Fàbregas: humildad, serenidad y "a seguir pedaleando"

Cesc Fàbregas, entrenador del Como, club que este jueves consiguió la primera victoria en Liga de Campeones en su historia, se mostró contento con el triunfo pero apeló a la "humildad", además de asegurar que la prioridad y la competición más importante para el equipo es la Serie A.

"Obviamente estoy feliz, pero la felicidad me va a durar cinco minutos porque después tenemos que preparar otro buen partido contra el Parma el lunes. Tenemos que tener la misma energía que hemos tenido hoy, pero obviamente estoy contento porque ha sido una noche histórica para el club y para la ciudad", afirmó.

"Esto lo entiendo muy bien, pero ahora toca humildad, serenidad, seguir trabajando y nada más. Lo más importante es que esto es un regalo, es el resultado del grandísimo trabajo que hicimos el año pasado y que nos ha permitido estar en esta situación. Todos nos lo merecemos, perfecto, pero la Serie A sigue siendo siempre la competición más importante", agregó a los micrófonos de Sky Sport.

Fàbregas, que firmó la primera victoria en 'Champions' tras doblegar 4-1 al Leipzig, subrayó que le haría enfadarse si centran sus energías en 'Champions' en detrimento de la liga y mantuvo que tendrán que ser capaces de mantener esa mentalidad "durante todo el camino".

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"Tenemos que rendir al máximo cada tres días", expresó.