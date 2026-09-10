Cesc Fàbregas se gradúa en su primer día de Champions: el Como mete miedo en su debut

Era el debut del Como en Europa. Era el estreno de un jovencísimo Cesc Fàbregas en la Champions. Pero ni equipo ni entrenador se achantaron ante el gran escenario. No defraudaron a un Giuseppe Sinigaglia volcado que vio como su equipo también fue capaz de lucirse en la mejor competición de clubes del mundo frente al Leipzig. Baturina, Douvikas, Assane Diao y Perrone pusieron los goles (4-1) y Nico Paz y Luis Milla, la magia. Un cóctel perfecto para meter miedo desde el minuto 1 y empezar a asomarse como la posible revelación de la temporada.

El debutante era el Como, pero sobre el verde parecía un equipo mucho más experimentado en competición internacional que el Leipzig. Por su estilo de juego, era de esperar que los italianos dominaran a los de Martin Demichelis, que no obstante disfrutaron del primer disparo a puerta, un tímido golpeo de Nusa desde la frontal muy centrado.

Pero ese pequeño arreón alemán fue precisamente su sentencia. Tras un primer aviso de Douvikas en fuera de juego un minuto después, llegaría el primer gol de la historia del Como en la Champions. Llevó la firma de Baturina, a quien le cayó un mal despeje de la defensa en el área. El croata, pese a resbalarse en primera instancia, se recompuso, se deshizo de hasta tres defensores con un solo recorte y batió a Vandevoordt para poner el 1-0 a los quince minutos de juego.

Martin Baturina vio puerta en el debut del Como en Champions / Europa Press

Se soltó entonces el cuadro de Cesc Fàbregas, que empezó a acumular llegadas con un incisivo Nico Paz y con Douvikas muy enchufado. Tanto que el griego iba a poner tierra de por medio antes del descanso. El ex del Celta recibió un balón de Baturina a la espalda de la defensa, hizo lo que quiso en la carrera ante Lukeba metiendo cuerpo y definió como un '9' de muchos quilates (2-0). Todo ello instantes después de que Butez evitase el empate con un paradón a Maksimovic y de que Marc Guiu fallase un claro testarazo con todo a favor.

Como un rodillo

Agitó Demichelis a sus hombres en el descanso, pero le pusieron más ganas que acierto y en una transición de libro encajarían el tercero. Nico Paz se la puso larga a Assane Diao, que pese a estar algo escorado fusiló a Vandevoordt y prácticamente sentenció el duelo con el 3-0 en el 54'. Incluso pudo llegar el cuarto instantes después, pero Da Cunha falló inexplicablemente a puerta vacía en área pequeña, tras un grave error del portero en la salida. No se lo podía explicar el francés.

El Como celebra su primera victoria en Champions / COMO

Y del posible 4-0... ¡Al 3-1! Luis Milla recibió un pase envenenado, controló mal y propició el robo del Leipzig, que encontró por fin el premio del gol con un zurdazo a la escuadra de Maksimovic desde la media luna.

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Golazo del serbio para meter a los alemanes en el partido a falta de una media hora en la que tuvieron opciones de seguir recortando distancias. Pero Cesc supo aguantar para terminar redondeando su goleada con el definitivo 4-1 de Máximo Perrone a pase de Nico Paz. Barça y Betis, rivales del Como en esta edición de la Champions, ya han recibido el aviso.