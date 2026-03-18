EasyJet deja tirados a un centenar de aficionados del Atlético antes del partido de Champions League contra el Tottenham: por un pinchazo en una de las ruedas del avión

Un centenar de hinchas rojiblancos se quedan en tierra debido al retraso de un vuelo con destino Bristol de la aerolínea británica 'EasyJet' y podrían no llegar a tiempo al Tottenham-Atlético que se disputa esta noche a las 21:00 horas. Tal y como cuenta 'Economía Digital', la compañía comunicó a los pasajeros que el retraso se debe a un pinchazo en una de las ruedas del avión y no pudieron reemplazarla en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, teniendo que traer otra aeronave desde su base en el Aeropuerto de Luton.

El vuelo, con código EZY2708, tenía prevista su salida a las 10:45 horas de Madrid y llegada a las 12:00 horas a Bristol. A partir de ahí, la mayor parte de los pasajeros se iban a desplazar a Londres para disfrutar del Tottenham-Atlético de Madrid que se disputa esta noche en el Tottenham Hotspur Stadium a las 21:00 horas. Se estima que más de 2.800 hinchas colchoneros se congreguen en la capital inglesa.

El vuelo tenía reprogramada su salida sobre las 16:15 horas, sin embargo, los aficionados rojiblancos tienen muy difícil llegar a tiempo al partido, puesto que entre Bristol y Londres hay unas tres horas de trayecto. Además, deberán recoger sus entradas para poder acceder al estadio. Viendo que tampoco hay trenes disponibles, algunos de ellos optaron por comprar un vuelo de última hora con destino Londres, tasado en unos 300 euros.

La aerolínea comunicó que la incidencia queda fuera de su control "y se considera una circunstancia extraordinaria", por tanto, deja a los pasajeros afectados sin la posibilidad de reclamar una posible indemnización que podría ascender hasta los 250 euros.

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"Lamentamos que su vuelo haya sido retrasado. Esto se debe a algunos cambios que hemos tenido que realizar en nuestro programa de vuelos como consecuencia de la presencia de un objeto extraño que ha causado daños en nuestra aeronave y nos ha obligado a cambiar el avión asignado a su vuelo de hoy. Para poder llevar a cabo este cambio, hemos retrasado la hora de salida", anunció la compañía 'EasyJet'.