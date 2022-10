Celtic y Shakhtar se juegan mucho

Los escoceses, ya eliminados, quedarán últimos si no ganan a los ucranianos El Shakhtar, con la Europa League prácticamente asegurada busca meterse en octavos de final

Celtic y Shakhtar Donetsk se miden en Celtic Park, en la Jornada 5 de la fase de grupos de la UEFA Champions League, donde compiten contra el Real Madrid y el RB Leipzig. El empate del partido de la primera vuelta no sería un buen resultado para ambos, ya que ambos se despedirian prácticamente de sus objetivos.

El Celtic sabe que esta es su última oportunidad para seguir vivo en Europa ya que si no gana quedará último de grupo, ya que eliminado ya está, y no podrá aspirar a jugar la Europa League. Aún así, una victoria escocesa ante los ucranianos le seguiría obligando a ganar al Real Madrid en el Bernabéu en la última jornada por lo que lo tiene muy difícil. Además, son el equipo más goleado del grupo y todavía no han conseguido ver puerta en su estadio.

Por su parte, el Shakhtar, viene de sacarle un empate al campeón de Europa en un partido que tuvo ganado hasta los minutos finales. Los hombres de Jovicevic buscarán el triunfo para seguir aspirando a meterse en octavos y depender de sí mismos antes del duelo clave contra el Leipzig en casa.

Alineación probable

Celtic: Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jens, Taylor; Mooy, O’Riley, Hatate; Haksabanovic, Abada, Furushashi.

Shakhtar: Trubin; Kryvtsov, Bondar, Matvienko, Mykhaylichenko; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Mudryk; Lassina Traoré.

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (Países Bajos)

Estadio: Celtic Park

Hora: 21.00H