Castigos en la demoras de los saques, rebaja de la 'ley Vinicius' y nuevas atribuciones del VAR: así será el nuevo arbitraje en competiciones UEFA

Durante la pasada temporada, la UEFA, a través del Comité de Árbitros que preside el italiano Roberto Rosetti, detectó varios aspectos por corregir en la actuación de los colegiados que dirigen las competiciones europeas.

A lo largo de las últimas semanas, y después de analizar lo sucedido en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde se introdujeron algunas novedades, la UEFA ha definido cuál será la hoja de ruta de sus árbitros a partir de ahora.

Habrá algunos retoques respecto al curso anterior, pero con una intención muy clara: conseguir que el juego sea más fluido, reducir al mínimo las interrupciones del VAR, aclarar determinados criterios y devolver el protagonismo al árbitro de campo por encima del árbitro de vídeo.

Rosetti, que mantuvo un encuentro con periodistas poco antes del sorteo de la Champions, fue muy claro: “Como árbitro, pero también como espectador, creo que tenemos que evitar las decisiones microscópicas; es decir, el VAR solo debería entrar en casos muy evidentes”.

El jefe de árbitros de la UEFA desgranó varios puntos para explicar cómo será el arbitraje en las competiciones europeas esta temporada:

Diez segundos para realizar los cambios

La UEFA aplicará el mismo sistema que se utilizó durante el Mundial. Cuando un futbolista sea sustituido, dispondrá de diez segundos para abandonar el terreno de juego. Si tarda más, el compañero que debe reemplazarle tendrá que esperar un minuto antes de poder entrar. “Seremos estrictos”, avisó Rosetti.

Atención a los lesionados

Si un jugador necesita ser atendido por los servicios médicos, deberá abandonar posteriormente el terreno de juego. El objetivo es evitar interrupciones innecesarias y favorecer la fluidez del partido.

La norma, sin embargo, contempla algunas excepciones: cuando el rival que ha cometido la falta sea amonestado, cuando el futbolista atendido sea el portero, cuando se produzca un choque entre el guardameta y otro jugador o cuando el impacto sea entre dos futbolistas del mismo equipo.

En los casos de conmoción cerebral o golpes en la cabeza se aplicará el protocolo médico correspondiente y el jugador deberá abandonar el terreno de juego para ser evaluado.

Roberto Rosetti, responsable arbitral de UEFA / UEFA

Tiempo límite para los saques

Es una medida que se probó en el Europeo sub-17 de Gales y que ahora aplicará la UEFA. Si el árbitro considera que un jugador está demorando deliberadamente un saque de puerta o de banda, hará sonar su silbato e iniciará una cuenta de cinco segundos.

Si el futbolista no pone el balón en juego dentro de ese margen, el equipo rival será beneficiado con un saque de esquina.

La ‘Ley Vinicius’

La UEFA no aplicará esta norma con la misma contundencia con la que lo hizo la FIFA durante el Mundial. Taparse la boca para hablar con un rival no supondrá automáticamente una tarjeta roja.

“Hemos pedido a los árbitros que valoren la situación. Si consideran que se trata de un comportamiento antideportivo, el jugador verá una amarilla”, explicó Rosetti.

El responsable arbitral justificó esta interpretación porque “ya hay demasiados jugadores que van al árbitro a pedir la expulsión de un rival cuando este se tapa la boca para hablar”.

El VAR podrá revisar una segunda amarilla

Hasta ahora, el VAR podía intervenir en acciones susceptibles de tarjeta roja directa, pero no en las amonestaciones. A partir de ahora, cuando una segunda amarilla que implique una expulsión genere dudas claras, el VAR podrá intervenir para corregir la decisión.

Rosetti utilizó como ejemplo una acción de un partido del Barça ante el Olympiacos. Casadó exageró un contacto con Hezze y el jugador rival vio la segunda tarjeta amarilla, por lo que acabó expulsado.

El VAR, también en los saques de esquina

Inicialmente, el VAR no intervenía para determinar si una acción terminaba en córner o saque de puerta. A partir de ahora podrá hacerlo, aunque únicamente en situaciones especialmente evidentes.

“Solo en caso de que la confusión sea muy clara, porque no queremos más interrupciones del juego”, advirtió el responsable arbitral de la UEFA.

El ‘caso Pubill’ siempre será penalti

La jugada protagonizada la pasada temporada por Marc Pubill en el duelo de cuartos de final ante el Barça generó una enorme polémica. El futbolista del Atlético cogió el balón con las manos dentro de su propia área al entender que su portero, Musso, se lo había entregado para que iniciara el juego.

La mano de Marc Pubill contra el Barça en Champions / Redes

El Barça, en cambio, consideró que Musso ya había puesto el balón en juego y que, por tanto, la acción debía ser sancionada con penalti. El árbitro interpretó que el saque todavía no se había efectuado y dejó continuar el encuentro. El club azulgrana llegó posteriormente a protestar ante la UEFA.

A partir de ahora, este tipo de acciones serán castigadas siempre con penalti. Así lo confirmó Rosetti, que fue contundente: “Tenemos que unificar criterios. Algunos árbitros consideraban que el juego no se había iniciado y que, por tanto, no era penalti. Otros sí. Pues bien, para evitar confusiones, daremos por hecho que el juego ya ha empezado. Y, por tanto, será penalti siempre que un jugador coja el balón con las manos”.

El árbitro, solo con los capitanes

La norma que la UEFA implantó durante la Eurocopa de 2024 continuará vigente. “Creo que fue una decisión extraordinaria”, remarcó Rosetti.

Solo el capitán estará autorizado a dirigirse al árbitro, que, a su vez, se compromete a explicar sus decisiones únicamente al capitán de cada equipo.

El objetivo es evitar que los futbolistas rodeen al colegiado para protestar o eleven el tono de sus quejas hasta situar al árbitro en una posición incómoda o difícil.

Las manos en el área

Es probablemente uno de los aspectos más complejos a los que continúan enfrentándose los árbitros europeos. ¿Cuándo una mano dentro del área es penalti y cuándo no?

Rosetti admitió que seguirán existiendo muchas acciones grises que dependerán en buena medida “de la perspectiva” y de la interpretación del árbitro, además de las imágenes de televisión disponibles para el VAR.

El principal criterio señalado por Rosetti será el movimiento natural del brazo. Si el árbitro interpreta que la posición de la mano es consecuencia de un movimiento natural del defensa, deberá dejar seguir el juego. Si considera que el brazo ocupa una posición antinatural o amplía de forma injustificada el volumen del cuerpo, señalará penalti.

Además, la UEFA ha publicado en su página web un completo catálogo que explica los nuevos criterios y sirve para que profesionales y aficionados conozcan mejor las decisiones que los árbitros toman en cada partido, bajo el nombre de Clear Line.