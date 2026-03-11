Cañizares señala a Tudor tras el desastre de Kinsky: "El problema no fue quitarle, fue ponerle"

La actuación de Antonín Kinský en el Metropolitano dejó una de las imágenes más duras de la ida de los octavos de la UEFA Champions League. El joven portero checo del Tottenham Hotspur fue sustituido a los 17 minutos tras encajar tres goles frente al Atlético de Madrid, dos de ellos precedidos por errores propios. La decisión del técnico Igor Tudor y el rendimiento del guardameta fueron analizados posteriormente por Santiago Cañizares en 'El Partidazo de COPE'.

El exguardameta español no dudó en señalar el origen del problema. Para él, el foco no está tanto en la sustitución del portero, sino en la decisión de alinearlo desde el inicio en un partido de alta exigencia. "Creo que el problema no ha sido quitarle. El problema ha sido ponerle", explicó Cañizares.

Kinský, de apenas 22 años, afrontaba su tercera titularidad de la temporada, después de jugar dos encuentros en la EFL Cup. Desde su llegada en enero de 2025 procedente del Slavia Praga por 16'5 millones de euros, Kinský siempre ha estado en la sombra de Guglielmo Vicario, portero titular de los 'spurs'. Sin embargo, tras el mal rendimiento del guardameta italiano en las últimas semanas, Tudor alineó al checo para el duelo en el Metropolitano. El partido se torció muy pronto para el conjunto inglés: un resbalón del guardameta en el primer gol y un mal despeje en el tercero contribuyeron a que el marcador reflejara un contundente 3-0 en apenas un cuarto de hora. Ante la situación, Tudor decidió dar entrada a Vicario, dejando a Kinský en un posición delicada.

Champions

Para Cañizares, la apuesta del entrenador implicaba un riesgo excesivo. "Meter a un chico de 22 años que casi no ha jugado en un partido así, en un estadio como el Metropolitano, es un riesgo muy grande", afirmó. El exportero también recordó que Vicario llegaba tras varios partidos irregulares en la Premier League, aunque considera que eso no justificaba el cambio de portero en un duelo de tal trascendencia.

Durante su intervención, el exinternacional español también reflexionó sobre la presión psicológica que viven los porteros. Según explicó, el miedo al error forma parte inherente de la posición, especialmente en escenarios de máxima exigencia. "He jugado toda mi vida con un miedo tremendo, el miedo a hacer el ridículo", confesó.

Pese a todo, Cañizares entiende la decisión posterior de Tudor de sustituir al guardameta si percibió que estaba superado por la situación. "Si le ves al chico que está como un flan, y que no es capaz de sobrellevar la situación, y le ves hundido, pues oye, pues le quitas y ya está", concluyó.