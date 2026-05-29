¿Por qué cambia la hora de la final de la Champions League entre PSG y Arsenal?

La final de la Champions League 2025/26 sentará un precedente histórico para la competición. A pesar de que el último partido del torneo europeo suele disputarse a las 21:00h de la noche, en esta ocasión el partido se adelantará a las 18:00h en una decisión meditada por parte de la UEFA que el organismo explica.

Según indica en su propio comunicado, la decisión busca "mejorar la experiencia general del día del partido para aficionados, equipos y ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones, a la vez que ofrece beneficios tangibles". De este modo, se busca que la experiencia de los aficionados pueda ser más accesible, optimizar el uso de transporte público después del partido y poder asegurar un regreso al estadio más seguro y cómodo.

A su vez, la UEFA añade que el nuevo horario de inicio "coincide con una ventana de transmisión más accesible", lo que ayuda a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo.

Luis Enrique, feliz antes de recibir la Champions en Múnich tras aplastar al Inter en la final (5-0). / Afp

En este sentido, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, apuntó: "Con este cambio, situamos la experiencia de los aficionados en el centro de nuestra planificación. La final de la UEFA Champions League es el evento más destacado de la temporada de fútbol, y el nuevo horario de inicio la hará aún más accesible, inclusiva e impactante para todos los involucrados".

Y es que como apunta el mandatario, "si bien un partido a las 21:00 CEST es ideal para los encuentros entre semana, un inicio más temprano un sábado para la final significa que el partido terminará antes, independientemente de la prórroga o los penaltis, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar del resto de la noche con amigos y familiares, reflexionando sobre el partido de la temporada."

En otras palabras, la UEFA quiere que la experiencia del aficionado que acude a la final de la Champions sea de ahora en adelante más gratificante. Poder optimizar la logística, facilitar el acceso y regreso a través de transporte público y abrir el encuentro a una audiencia más amplia -especialmente entre los más jóvenes- son factores que han impulsado a la UEFA a mover el partido de las 21:00h a las 18:00h.

A qué hora es la final de la Champions League 2025/26

La final de la Champions League 2025/26 entre PSG y Arsenal se disputará el próximo sábado 30 de mayo a las 18:00 horas (CEST). El duelo se celebrará en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría), escenario de lujo para poner el broche a la competición más importante.

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¿Dónde ver la final de la Champions League gratis por TV y en directo?

En España, la final de la Champions League entre PSG y Arsenal se podrá ver gratis por TV a través de La 1 y online en RTVE Play. Además, se podrá seguir el partido por el título es a través de Movistar+, plataforma de pago que ha emitido en exclusiva los anteriores partidos de la competición. La emisión correrá al cargo del canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).