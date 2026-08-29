CHAMPIONS LEAGUE
Así queda el calendario de la Champions League 2026/27: fechas y horarios de todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
Consulta las fechas y los horarios de los 36 equipos que participan en la fase liga de la Champions League
La Champions League ya lo tiene todo a punto para su esperado pistoletazo de salida. La confirmación de las fechas y los horarios de las ocho jornadas que componen la fase liga suponen el último fleco por cerrar antes de que los 36 participantes inicien su camino hacia la conquista de la anhelada 'Orejona'.
Tal como viene sucediendo en las dos últimas ediciones, la fase liga cuenta con un sistema único de clasificación, dejando atrás la tradicional fase de grupos. Los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.
La presente edición de la Champions League abrirá el telón el próximo martes 8 de septiembre con la disputa de los partidos entre AEK Atenas contra el LASK y el del Brujas contra el Aston Villa y se extenderá hasta el próximo 27 de enero, momento en el que se disputarán los 18 partidos que componen la octava jornada de manera simultánea. En SPORT, repasamos las fechas y los horarios de todos los partidos de la fase liga.
El calendario de la fase liga de la Champions League
Jornada 1
- 08/09. AEK Atenas- LASK: 18:45 horas (CEST)
- 08/09. Brujas- Aston Villa: 18:45 horas (CEST)
- 08/09. Borussia Dortmund- Villarreal: 21:00 horas (CEST)
- 08/09. Porto- Manchester City: 21:00 horas (CEST)
- 08/09. Lille- Real Betis: 21:00 horas (CEST)
- 08/09. Real Madrid- Inter: 21:00 horas (CEST)
- 09/09. FC Barcelona- Feyenoord: 18:45 horas (CEST)
- 09/09. Stuttgart- Viking: 18:45 horas (CEST)
- 09/09. Liverpool- Atlético de Madrid: 21:00 horas (CEST)
- 09/09. PSG- Slovan de Bratislava: 21:00 horas (CEST)
- 09/09. Sporting CP- Galatasaray: 21:00 horas (CEST)
- 09/09. Nápoles- Arsenal: 21:00 horas (CEST)
- 10/09. Fenerbahçe- Roma: 18:45 horas (CEST)
- 10/09. PSV- Shakhtar: 18:45 horas (CEST)
- 10/09. Como- Leipzig: 21:00 horas (CEST)
- 10/09. Bayern de Múnich- Bodo/Glimt: 21:00 horas (CEST)
- 10/09. Manchester United- Sabah: 21:00 horas (CEST)
- 10/09. Slavia de Praga- Lens: 21:00 horas (CEST)
Jornada 2
- 13/10. Lens- Sporting CP: 18:45 horas (CEST)
- 13/10. Sabah- Slavia de Praga: 18:45 horas (CEST)
- 13/10. Arsenal- Lille: 21:00 horas (CEST)
- 13/10. Atlético de Madrid- Manchester United: 21:00 horas (CEST)
- 13/10. Inter- Brujas: 21:00 horas (CEST)
- 13/10. Galatasaray- FC Barcelona: 21:00 horas (CEST)
- 13/10. Leipzig- PSV: 21:00 horas (CEST)
- 13/10. Viking- Bayern de Múnich: 21:00 horas (CEST)
- 13/10. Villarreal- Nápoles: 21:00 horas (CEST)
- 14/10. Feyenoord- Como: 18:45 horas (CEST)
- 14/10. LASK- Liverpool: 18:45 horas (CEST)
- 14/10. Roma- Real Madrid: 21:00 horas (CEST)
- 14/10. Aston Villa- Fenerbahçe: 21:00 horas (CEST)
- 14/10. Shakhtar- AEK Atenas: 21:00 horas (CEST)
- 14/10. Bodo/Glimt- Borussia Dortmund: 21:00 horas (CEST)
- 14/10. Manchester City- PSG: 21:00 horas (CEST)
- 14/10. Real Betis- Porto: 21:00 horas (CEST)
- 14/10. Slovan de Bratislava- Stuttgart: 21:00 horas (CEST)
Jornada 3
- 20/10. Fenerbahçe- Slavia de Praga: 18:45 horas (CEST)
- 20/10. Sabah- Borussia Dortmund: 18:45 horas (CEST)
- 20/10. Roma- Slovan de Bratislava: 21:00 horas (CEST)
- 20/10. Porto- PSV: 21:00 horas (CEST)
- 20/10. Liverpool- Villarreal: 21:00 horas (CEST)
- 20/10. Manchester City- AEK Atenas: 21:00 horas (CEST)
- 20/10. PSG- FC Barcelona: 21:00 horas (CEST)
- 20/10. Nápoles- Bodo/Glimt: 21:00 horas (CEST)
- 20/10. Stuttgart- Atlético de Madrid: 21:00 horas (CEST)
- 21/10. Como- Manchester United: 18:45 horas (CEST)
- 21/10. Lille- Galatasaray: 18:45 horas (CEST)
- 21/10. Aston Villa- Viking: 21:00 horas (CEST)
- 21/10. Brujas- Lens: 21:00 horas (CEST)
- 21/10. Bayern de Múnich- Arsenal: 21:00 horas (CEST)
- 21/10. Inter- Shakhtar: 21:00 horas (CEST)
- 21/10. Real Madrid- Leipzig: 21:00 horas (CEST)
- 21/10. Real Betis- Feyenoord: 21:00 horas (CEST)
- 21/10. Sporting CP- LASK: 21:00 horas (CEST)
Jornada 4
- 03/11. Shakhtar- Sporting CP: 18:45 horas (CEST)
- 03/11. Galatasaray- Stuttgart: 18:45 horas (CEST)
- 03/11. Atlético de Madrid- Bayern de Múnich: 21:00 horas (CEST)
- 03/11. FC Barcelona- Aston Villa: 21:00 horas (CEST)
- 03/11. Feyenoord- Inter: 21:00 horas (CEST)
- 03/11. Bodo/Glimt- Lille: 21:00 horas (CEST)
- 03/11. LASK- Slovan de Bratislava: 21:00 horas (CEST)
- 03/11. Manchester United- Roma: 21:00 horas (CEST)
- 03/11. Villarreal- PSG: 21:00 horas (CEST)
- 04/11. AEK Atenas- Real Madrid: 18:45 horas (CEST)
- 04/11. Fenerbahçe- Liverpool: 18:45 horas (CEST)
- 04/11. Borussia Dortmund- Real Betis: 21:00 horas (CEST)
- 04/11. Porto- Nápoles: 21:00 horas (CEST)
- 04/11. PSV- Brujas: 21:00 horas (CEST)
- 04/11. Leipzig- Manchester City: 21:00 horas (CEST)
- 04/11. Lens- Como: 21:00 horas (CEST)
- 04/11. Slavia de Praga- Arsenal: 21:00 horas (CEST)
- 04/11. Viking- Sabah: 21:00 horas (CEST)
Jornada 5
- 24/11. Bodo/Glimt- LASK: 18:45 horas (CEST)
- 24/11. Galatasaray- Aston Villa: 18:45 horas (CEST)
- 24/11. Arsenal- Borussia Dortmund: 21:00 horas (CEST)
- 24/11. Como- AEK Atenas: 21:00 horas (CEST)
- 24/11. Feyenoord- Porto: 21:00 horas (CEST)
- 24/11. Manchester City- Nápoles: 21:00 horas (CEST)
- 24/11. Leipzig- Lens: 21:00 horas (CEST)
- 24/11. Real Madrid- PSV: 21:00 horas (CEST)
- 24/11. Slovan de Bratislava- Real Betis: 21:00 horas (CEST)
- 25/11. Sabah- FC Barcelona: 18:45 horas (CEST)
- 25/11. Slavia de Praga- Villarreal: 18:45 horas (CEST)
- 25/11. Atlético de Madrid- Viking: 21:00 horas (CEST)
- 25/11. Brujas- Liverpool: 21:00 horas (CEST)
- 25/11. Inter- Stuttgart: 21:00 horas (CEST)
- 25/11. Shakhtar- Fenerbahçe: 21:00 horas (CEST)
- 25/11. Lille- Bayern de Múnich: 21:00 horas (CEST)
- 25/11. PSG- Roma: 21:00 horas (CEST)
- 25/11. Sporting CP- Manchester United: 21:00 horas (CEST)
Jornada 6
- 08/12. Viking- Feyenoord: 18:45 horas (CEST)
- 08/12. Villarreal- Sabah: 18:45 horas (CEST)
- 08/12. AEK Atenas- Galatasaray: 21:00 horas (CEST)
- 08/12. Roma- Sporting CP: 21:00 horas (CEST)
- 08/12. Aston Villa- PSG: 21:00 horas (CEST)
- 08/12. FC Barcelona- Manchester City: 21:00 horas (CEST)
- 08/12. Bayern de Múnich- Slavia de Praga: 21:00 horas (CEST)
- 08/12. Manchester United- Leipzig: 21:00 horas (CEST)
- 08/12. Nápoles- Brujas: 21:00 horas (CEST)
- 09/12. Real Betis- Como: 18:45 horas (CEST)
- 09/12. Slovan de Bratislava- Shakhtar: 18:45 horas (CEST)
- 09/12. Arsenal- Real Madrid: 21:00 horas (CEST)
- 09/12. Borussia Dortmund- Inter: 21:00 horas (CEST)
- 09/12. LASK- Fenerbahçe: 21:00 horas (CEST)
- 09/12. Liverpool- Porto: 21:00 horas (CEST)
- 09/12. PSV- Atlético de Madrid: 21:00 horas (CEST)
- 09/12. Lens- Bodo/Glimt: 21:00 horas (CEST)
- 09/12. Stuttgart- Lille: 21:00 horas (CEST)
Jornada 7
- 19/01. Bodo/Glimt- Atlético de Madrid: 18:45 horas (CEST)
- 19/01. Galatasaray- Feyenoord: 18:45 horas (CEST)
- 19/01. AEK Atenas- Roma: 21:00 horas (CEST)
- 19/01. Aston Villa- Borussia Dortmund: 21:00 horas (CEST)
- 19/01. Inter- Liverpool: 21:00 horas (CEST)
- 19/01. Porto- Slavia de Praga: 21:00 horas (CEST)
- 19/01. Lille- Slovan de Bratislava: 21:00 horas (CEST)
- 19/01. Real Madrid- LASK: 21:00 horas (CEST)
- 19/01. Stuttgart- Brujas: 21:00 horas (CEST)
- 20/01. Fenerbahçe- Villarreal: 18:45 horas (CEST)
- 20/01. Sabah- Nápoles: 18:45 horas (CEST)
- 20/01. Como- PSG: 21:00 horas (CEST)
- 20/01. Manchester United- Bayern de Múnich: 21:00 horas (CEST)
- 20/01. Leipzig- Shakhtar: 21:00 horas (CEST)
- 20/01. Lens- Manchester City: 21:00 horas (CEST)
- 20/01. Real Betis- Arsenal: 21:00 horas (CEST)
- 20/01. Sporting CP- FC Barcelona: 21:00 horas (CEST)
- 20/01. Viking- PSV: 21:00 horas (CEST)
Jornada 8
- 27/01. Arsenal- Sabah: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Roma- Lille: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Atlético de Madrid- Fenerbahçe: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Borussia Dortmund- AEK Atenas: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Brujas- Bodo/Glimt: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Bayern de Múnich- Real Betis: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. FC Barcelona- Como: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Shakhtar- Real Madrid: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Feyenoord- Leipzig: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. LASK- Porto: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Liverpool- Lens: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Manchester City- Sporting CP: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. PSG- Galatasaray: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. PSV- Stuttgart: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Slavia de Praga- Aston Villa: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Nápoles- Viking: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Villarreal- Manchester United: 21:00 horas (CEST)
- 27/01. Slovan de Bratislava- Inter: 21:00 horas (CEST)
El caprichoso sorteo ha deparado muchos enfrentamientos de nivel, destacando el triángulo entre Barça, PSG y Manchester City que apunta a influir enormemente en la carrera por las primeras ocho posiciones. Más allá de este triple enfrentamiento, pues todos los enfrentamientos entre miembros del bombo 1 prometen emociones fuertes.
¿Dónde ver por TV y online la Champions League 2026/27?
Los partidos de la Champions League 2026/27 se podrán ver en TV y online a través de los canales Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus, que posee los derechos de la competición en España.
Desde SPORT, te ofreceremos en directo todos los partidos de la Champions League 2026/27 a través de nuestras narraciones, así como las crónicas de los mismos y las declaraciones de los protagonistas.
- El vestuario del Athletic se planta en Barcelona
- El Barça lo tiene claro con Hamza Abdelkarim: ficha de filial y mejora salarial
- Lamine Yamal (19 años): 'Mi barrio, Rocafonda, es todo porque lo tengo todo ahí. Mi padre, mi abuela, mis amigos... De allí han sido mis valores y mi educación
- ¿Está Florentino Pérez detrás de la negativa del Atlético de vender a Julián Álvarez al Barça?
- El 'Baby Barça' de Flick sigue haciendo historia: el once más joven en el Camp Nou
- El motivo extradeportivo por el que Julián no acepta la oferta del Arsenal
- Las dos opciones para Julián Álvarez tras el último 'no' del Atlético de Madrid al Barça
- Flick se rinde a Espart: 'Me sorprende que juegue así de lateral izquierdo