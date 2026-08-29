El calendario del Atlético de Madrid en la Champions League 2026/27: partidos y fechas

El Atlético de Madrid ya conoce su calendario para la fase liga de la Champions League 2026-27. El conjunto dirigido por el ‘Cholo’ Simeone afronta una nueva aventura en la máxima competición continental, donde se ha convertido en un habitual en las últimas temporadas, con el sueño intacto de conquistar por primera vez en su historia la ansiada ‘Orejona’.

El curso pasado, el Atlético de Madrid firmó una notable actuación en la máxima competición continental. El conjunto rojiblanco alcanzó las semifinales de la Champions League, donde finalmente cayó ante el Arsenal. Antes, los de Diego Pablo Simeone habían dejado por el camino al Club Brujas en el play-off, al Tottenham en los octavos de final y al FC Barcelona en los cuartos.

Esta vez, el Atlético de Madrid se clasificó para una nueva edición de la Champions League tras finalizar LaLiga EA Sports en cuarta posición, a 15 puntos del campeón. En el sorteo de la fase liga, celebrado en Mónaco, el conjunto rojiblanco quedó emparejado con el Bayern de Múnich, el Manchester United, el Fenerbahçe y el Viking como rivales en el Metropolitano, mientras que deberá visitar al Liverpool, al PSV Eindhoven, al Bodo/Glimt y al Stuttgart.

Precisamente, el Atlético de Madrid empezará su andadura por la máxima competición continental visitando al Liverpool en Anfield y acabará esta fase liga recibiendo al Fenerbahçe en el Metropolitano. Otra de las fechas señaladas es el 3 de noviembre, cuando los de Simeone se medirán al Bayern de Múnich también arropados por su afición.

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