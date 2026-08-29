CHAMPIONS LEAGUE
El calendario del Atlético de Madrid en la Champions League 2026/27: partidos y fechas
El conjunto dirigido por el ‘Cholo’ Simeone afronta una nueva aventura en la máxima competición continental
El Atlético de Madrid ya conoce su calendario para la fase liga de la Champions League 2026-27. El conjunto dirigido por el ‘Cholo’ Simeone afronta una nueva aventura en la máxima competición continental, donde se ha convertido en un habitual en las últimas temporadas, con el sueño intacto de conquistar por primera vez en su historia la ansiada ‘Orejona’.
El curso pasado, el Atlético de Madrid firmó una notable actuación en la máxima competición continental. El conjunto rojiblanco alcanzó las semifinales de la Champions League, donde finalmente cayó ante el Arsenal. Antes, los de Diego Pablo Simeone habían dejado por el camino al Club Brujas en el play-off, al Tottenham en los octavos de final y al FC Barcelona en los cuartos.
Esta vez, el Atlético de Madrid se clasificó para una nueva edición de la Champions League tras finalizar LaLiga EA Sports en cuarta posición, a 15 puntos del campeón. En el sorteo de la fase liga, celebrado en Mónaco, el conjunto rojiblanco quedó emparejado con el Bayern de Múnich, el Manchester United, el Fenerbahçe y el Viking como rivales en el Metropolitano, mientras que deberá visitar al Liverpool, al PSV Eindhoven, al Bodo/Glimt y al Stuttgart.
Precisamente, el Atlético de Madrid empezará su andadura por la máxima competición continental visitando al Liverpool en Anfield y acabará esta fase liga recibiendo al Fenerbahçe en el Metropolitano. Otra de las fechas señaladas es el 3 de noviembre, cuando los de Simeone se medirán al Bayern de Múnich también arropados por su afición.
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El calendario del Atlético de Madrid en la 'fase liga' de la Champions League 2026/27
Jornada 1: Liverpool - Atlético de Madrid (9 de septiembre de 2026 a las 21:00 horas en Anfield).
Jornada 2: Atlético de Madrid - Manchester United (13 de octubre de 2026 a las 21:00 horas en el Metropolitano).
Jornada 3: Stuttgart - Atlético de Madrid (20 de octubre de 2026 a las 21:00 horas en el MHPArena).
Jornada 4: Atlético de Madrid - Bayern de Múnich (3 de noviembre de 2026 a las 21:00 horas en el Metropolitano).
Jornada 5: Atlético de Madrid - Viking (25 de noviembre de 2026 a las 21:00 horas en el Metropolitano).
Jornada 6: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid (9 de diciembre de 2026 a las 21:00 horas en el Philips Stadion).
Jornada 7: Bodo/Glimt - Atlético de Madrid (19 de enero de 2026 a las 18:45 horas en el Aspmyra Stadion).
Jornada 8: Atlético de Madrid - Fenerbahçe (27 de enero de 2027 a las 21:00 horas en el Metropolitano).
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