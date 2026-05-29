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CHAMPIONS LEAGUE

Cafú, exjugador de fútbol (55 años), se moja sobre la final de la Champions: "El Arsenal tiene que temer a todo el PSG"

La leyenda brasileña estuvo en Budapest para la previa de la final y dejó su pronóstico para la final: "3-3 y penaltis"

Cafú destaca las virtudes del Arsenal y el PSG antes de la final

Cafú destaca las virtudes del Arsenal y el PSG antes de la final

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Jordi Delgado

Jordi Delgado

Barcelona

A horas de la gran final de la UEFA Champions League entre Arsenal y Paris Saint-Germain, el exjugador y leyenda brasileña Cafú aterrizó en Budapest. El bicampeón del mundo con Brasil compartió sus impresiones sobre el duelo que definirá al campeón europeo.

"No tengo un pronóstico. Es una final. Las finales siempre son finales... son impredecibles. No sé cómo puedes predecir cuando tienes dos escuelas con estilos de juego similares", explicó en la entrega del trofeo del torneo en la activación 'Move Like a Pro' de FedEx, patrocinador oficial de la competición.

Presionado por un marcador, el exlateral del AC Milan y la Roma sonrió y soltó: "3-3... ¡y penaltis!".

Elogios a Gabriel Magalhães y Marquinhos

El brasileño destacó a su compatriota Gabriel Magalhães como pieza clave del Arsenal de Arteta: "Sus cualidades técnicas son innegables, por eso está convocado con la selección. Podría ser uno de los primeros nombres en la lista para el Mundial. Defiende su área con la misma eficacia con la que genera peligro en la del rival".

Sobre quién merece el Balón de Oro, Cafú no dudó: "Marquinhos. Es el defensor completo. Ataca, defiende, es una amenaza en el balón parado. Puede decidir partidos".

Respeto mutuo entre dos bloques compactos

Cuando le preguntaron qué jugadores del PSG deben preocupar al Arsenal (con Kvaratskhelia y Hakimi liderando las estadísticas de goles y asistencias), Cafú amplió el foco: "El Arsenal debe temer a todo el Paris Saint-Germain. Es un bloque, un equipo que juega muy bien. Mencionas a dos grandes jugadores, pero todo el equipo es peligroso".

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Y la advertencia fue recíproca: "Lo que el PSG tiene que temer es al Arsenal como conjunto. Hoy es un equipo compacto, que explota muy bien el contraataque, sabe atacar y defender, y sus jugadas a balón parado son un peligro total en el área rival".

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