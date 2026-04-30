Burlas hacia el alcalde Almeida tras protagonizar una escena insólita en el Atleti-Arsenal: "Qué imagen, pasará a la historia"

El ambiente que se vivió en el Riyadh Air Metropolitano fue uno de los mejores que ha vivido la afición del Atlético de Madrid en la historia reciente. La expectación fue máxima.

Primero, los rojiblancos recibieron a los jugadores en las afueras del estadio, con bengalas, fuegos artificiales y múltiples cánticos para apoyar un encuentro tan importante para el equipo.

Posteriormente, la afición lanzó al terreno de juego miles de papeles higiénicos para recrear una imagen para la historia. El Metropolitano se convirtió en el típico estadio argentino, como 'El Monumental' de River, para recibir al equipo. La ocasión lo merecía. Después, el himno del Atlético de Madrid y el de la Champions.

El alcalde siente los colores

Un momento que, tras el partido, se hizo súper viral. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha reconocido en más de una ocasión que es fiel seguidor rojiblanco, fue captado cantando el himno a capela mientras miraba al cielo y cerraba los ojos. "Qué imagen, pasará la historia", decía Juanma Castaño en 'El Partidazo de la Cope'.

"Todo lo que no sea que el alcalde cante a Capela el himno del Atlético de Madrid en el caso de una hipotética final en Budapest [...] sería un desastre organizativo para el Atleti", afirmaba.

En las redes, los comentarios se llenaron de mofas y burlas hacia el alcade. "Buscando ser la portada FIFA", escribe un usuario. "Buscada de edit histórica". "Vaya peli me lleva el alcalde", dicen otros.

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La vuelta será en el Emirates, y el Atlético de Madrid tendrá que dejarse el alma y algo más para superar al Arsenal, lejos de su afición. En Madrid, el Atlético pudo ampliar distancias, por ejemplo, con el disparo de Griezmann en el minuto 62, pero terminó todo en tablas.